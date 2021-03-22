【燒錢遊戲】國內綫上教育賤價搶客 一節課程學費不用1蚊

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中國綫上企業因概念十足，隨便印股票就可集資十億百億，導致「燒錢」遊戲不絕，搞亂市場秩序。
內地記者上周以消費者身分諮詢「跟誰學」的客服獲悉，只要18元（人民幣，下同）便可享受24節小學生課程，平均每節課不到1元。
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資料顯示，在美上市的跟誰學（GSX）去年收入增長確實強勁，同比增長2.4倍至71.3億元，但淨虧損卻高達19.93億元，上年同期則賺2.27億元。期內的銷售費用增加由上年10.41億元大增至58.16億元，升幅4.6倍。
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分析指，對比綫下每節課動輒60至90元，綫上教育擺明以低價搶客，不惜工本藉以擴大市場份額。而這些平台往往也需要真金白銀補貼，導致綫上教育難以扭虧。
最誇張一例，原價899元的寒假語數特訓班，只需要30元就包語文和數學一共24課時，還送22件教材。隨着愈來愈多媒體報道，睇怕很快會被監管當局盯上。
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記者：林衛