【美股期貨】道指期貨跌52點、納指期貨續彈0.6%　美長債息回落至1.67厘（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

儲局宣布收緊銀行資本金要求，道指上周五跌234點，納指升0.76%。美股期貨今日於亞洲時段續個別發展，道指期貨跌52點，美十年期債息報1.67厘，納指期貨續升0.6%。美國今日將公布2月芝加哥聯儲全國活動指數、2月成屋銷售。

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即市走勢︰

【12：21】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數報92.01，升近0.1%。

【12：21】道指期貨跌52點，報32497點；標指期貨升1點，報3901點；納指期貨升77點或0.6%，報12921點。

【11：35】高通（Qualcomm）行政總裁Steve Mollenkopf表示，芯片短缺對各行各業構成影響，但目前已看到短缺情況出現改善。

【芯片荒】高通CEO：芯片短缺情況已見改善 美光致力增芯片供應

【11：20】報道指，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）已委聘投行籌備香港上市事宜。

【電動車IPO】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【10：35】騰訊 （00700） 旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games據報正計劃新一輪融資，涉資約10億美元，估值已達280億美元（約2184億港元）。

【騰訊持股】Epic Games估值9個月升逾六成 成全球十大最有價值初創公司

【09：35】土耳其突撤換央行行長 里拉周一開市暴跌

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【07：30】沙特阿美去年少賺44% 料今年底全球石油需求將達9900萬桶

【07：30】女股神Cathie Wood力撐Tesla 料2025年升至3000美元

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩