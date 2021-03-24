【美股期貨】美十年期債息跌穿1.6厘　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

環球投資氣氛轉弱，歐洲疫情重臨擾動市場對經濟復甦的信心，道指挫308點，納指挫1.1%。美股期貨於亞洲時段向好，美國十年期債息跌穿1.6厘，納指期貨升0.4%，道指期貨微升。美國今日將公布2月耐用品訂單、3月Markit製造業採購經理人指數初值。

即市走勢︰

【12：15】美國十年期債息跌穿1.6厘，報1.59厘；美滙指數報92.37，升0.04%。

【12：13】道指期貨升1點，報32307點；標指期貨升2點，報3902點；納指期貨升55點或0.4%，報13062點。

【11：20】拜登﹕1400美元現金支票派發進度良好 料今日內約有1億人已收到支票

【10：30】交易平台Robinhood據報已秘密提交IPO申請

【10：00】英特爾斥1560億元興建兩新芯片工廠 股價盤後升逾6%

【08：00】Gamestop業績未及預期 GME股價盤後挫一成

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3月23日（二）市況

市場憂慮歐洲再封城，拖累復甦，油價連日受壓，布蘭特期油及紐約期油均跌逾6%，疫情受累股再度下跌，波音跌4%，聯合航空跌6.8%，挪威郵輪跌7.2%，Macy's跌9.6%，道指收市跌308點，美國10年期債息再下跌，惟未有利好整體科技股，納指更下跌1.1%，ZOOM受惠封城消息升3.4%。

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美股 收報 變幅 道指 32,423 -308 標指 3,910 -0.8% 納指 13,227 -1.1% 美債息 1.626 -0.056 波音 241.24 -4.0% 聯合航空 54.36 -6.8% 美國航空 22.27 -6.5% 嘉年華郵輪 25.32 -7.9% 挪威郵輪 26.59 -7.2% facebook 290.63 -1.0%

數據方面，美國去年第四季經常賬赤字為1885億美元，預期為赤字1899億美元，前值為1809億美元。至於2月新屋銷售，按月跌18.2%，差遜於預期的跌5.7%，前值為升3.2%，新屋銷售數量為77.5萬，前值為94.8萬。

另外，美聯儲主席鮑威爾指，經濟復甦速度比預期快，並看起來正在加強，但復甦還遠未完成，儲局將繼續在有需要的情況下為經濟提供支持。美國財長耶倫指，總統拜登落實1.9萬億美元紓困方案，相信經濟會增長，疫情將消退，料明年實現充分就業。



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焦點新聞︰

【美國債息】橋水達里奧：美加息將重創金融市場、經濟也受傷害 未來十年中國處相對優勢地位

【美國債息】富達指美國債息仍未見頂、料升見2厘 8年前「縮表恐慌」不會再重演

【美國紓困】拜登政府擬加推新一輪3萬億美元紓困案 最快今周內討論

即市走勢︰

【04：00】道指收報32423點，跌308點，標指收報3910點，跌0.8%，納指收報13227點，跌1.1%。

【02：57】美股午市跌勢加劇，道指跌近200點或0.6%，暫報32534點， 跌196點；納指亦跌0.7%或94點， 報13282點；標指跌12點

【02：33】紐約5月原油期貨周二收跌3.8美元，跌幅6.17%，報57.76美元；倫敦布蘭特5月原油期貨收跌3.83美元，跌幅5.92%，報60.79美元。

【02：29】紐約6月黃金期貨周二收盤下跌0.8%，報1725.10美元

【02：05】道指反覆向下， 跌幅擴大至139點或0.4%；納指同跌0.4%， 標指跌6點；油價受壓，紐約期油跌穿61美元，暫跌5.9%， 報57.93美元；倫敦布蘭特期油失守64美元，跌5.6%， 報61.03美元

【01：03】美國財政部周二拍賣600億美元兩年期國債，中標利率0.152%，較上一輪的0.119%為高，投標倍數2.54，亦高於上一輪的2.52。

拍賣結果公布後，兩年期美債收益率短線上揚逾0.2個基點，刷新即市高位0.1493厘；10年期美債收益率持穩於1.6470厘。

【24：06】道指跌幅收窄至50點，納指跌幅擴大至0.4%，標指跌不足1點。美10年期債息回落逾4基點，報1.647厘

【22：52】道指跌94點，納指跌0.3%，標指跌7點。

【21：30】美股開市，道指跌103點，報32627點，納指跌0.03%，報13373點，標指跌7點，報3933點。

【20：32】紐約期油及布蘭特期油均跌逾4%，紐約期油每桶報59美元，布油每桶報62.02美元。

【20：28】道指期貨跌128點，納期轉升0.06%，標期跌12點。

【18：26】道指期貨跌180點，納期跌0.4%，標期跌18點。

【17：16】道指期貨跌97點，報32522點；標指期貨跌10點，報3919點；納指期貨跌19點或近0.2%，報13052點。

【12：23】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數升0.08%，報91.82。

【12：21】道指期貨跌32點，報32587點；標指期貨跌4點，報3925點；納指期貨跌38點或0.3%，報13033點。

【12：10】新浪（美：SINA）公布，已完成與Sina Group旗下New Wave Mergersub合併，意味私有化已完成，將於美國納斯達克市場退市。

【新股IPO】新浪完成私有化從美股退市 董事長：將加大投資力度及併購步伐（第二版）

【11：40】微軟（美：MS）據報正在洽談以100多億美元收購視頻遊戲聊天社區Discord。

【美股焦點】微軟據報逾百億美元洽購Discord

【10：40】馬斯克SpaceX擬參與英國互聯網基建計劃

【10：00】WeWork據報以SPAC方式上市 估值大縮水至702億元

【10：00】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元 較美收市價折讓2.6%

【09：00】騰訊音樂上季收入按年升14% 與華納音樂續簽長期戰略協議

【07：30】美國10年期債息回落至1.7厘以下，加上美國總統拜登據報計劃撥款3萬億美元拓基建等，帶動美股反覆造好，道指收報32731點，升103點或0.32%；標指收報3940點，升27點或0.7%；納指收報13377點，升162點或1.23%。

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3月22日（一）市況

美國10年期債息回落至1.6水平，美股收市三大指數齊升，道指升103點，納指升1.2%。美國今日將公布2月芝加哥聯儲全國活動指數、2月成屋銷售。高盛指市場距離泡沫仍然很遙遠，市場仍未有泡沫的特徵，認為驅動市場的基本因素及經濟，仍處於周期的早期，不過，高估值意味長期回報更低。

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美股 收報 變幅 道指 32,731 +103 標指 3,940 +0.7% 納指 13,377 +1.2% 美債息 1.691 -0.036 facebook 293.54 +1.2% 微軟 235.99 +2.4% 蘋果 123.39 +2.8% Tesla 670.00 +2.3%

歐洲央行發表聲明，截至3月19日一周，央行通過抗疫緊急買債計劃（PEPP），淨買入211億歐元債券，對上一周為140億歐元。PEPP持有總量由8926億歐元增至9136億歐元。

預測 現值 前值 芝加哥聯儲全國活動指數 -1.09 0.71 0.66 2月成屋銷售（萬戶） 650 622 669

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即市走勢︰

【04：00】道指收市升103點，收報32731點，標指升0.7%，收報3940點，納指升1.2%，收報13377點。

【02：52】白宮澄清指有關拜登考慮3萬億美元新支出的報道，是過早的，也不反映白宮的想法；納指維持逾200點升勢， 暫升1.7%或230點， 報13445點；道指亦升0.5%或167點，報32795點；標指升39點，報3952點； 美滙指數跌0.2%， 報91.74， 即市曾最多升0.3%， 至高見92.15

【02：32】紐約 4月期油收漲0.13美元，漲幅0.21%，報61.55美元。倫敦布蘭特5月期油收漲0.09美元，漲幅0.14%，報64.62美元。

【01：56】紐約4月黃金期貨收跌0.2%，報1738.10美元。

【01：36】道指漲幅擴大至118點，升0.4%， 報32746點，英特爾領漲，漲超4%，微軟、蘋果漲2.6%；迪士尼漲1.2%，在迪士尼與美國國家橄欖球聯盟達成新的轉播權協議之後，Truist Securities重申對迪士尼的買入評級。

納指維持約200點升勢， 暫升202點或1.5%，報13417點；標指升32點，報3945點。

【00：34】納指漲幅擴大至1.6%，暫升209點，報13424點；特斯拉漲逾6%，Netflix漲超3%，蘋果、微軟漲2.6%。晶片股普漲，應用材料漲超4%，英偉達漲近4%，半導體板塊ETF漲2.45%。

道指升61點，報32689點；標指升28點，報3941點

【22：54】道指轉升50點，納指升149點或1.1%，標指升24點。

【21：30】美股開市，道指跌90點，報32537點；納指升0.5%，報13286點；標指升5點，報3918點。Tesla升4.7%，報686.5美元。

【21：04】納指期貨升0.7%，道指期貨跌35點，標指期貨升6點。歐股個別發展，德股升0.2%，英股升0.3%，法股跌0.3%。

【18：39】百度（美：BIDU）盤前升1%，報260美元。

【18：13】澳洲航空CEO：澳洲政府將強制入境旅客先接種疫苗

【18：11】納指期貨升0.6%，道期跌59點，標期升1點。美國10年期債息報1.68厘。

【16：54】內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）盤前挫近12%，報17.14美元。

【電子煙監管】內地擬加強對電子煙等新型煙草製品的監管 美股霧芯科技盤前跌逾15%

工信部表示，於《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》附則中增加一條，作為第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【16：20】美十年期債息報1.68厘，道指期貨跌92點，報32411點；標指期貨跌2點，報3897點；納指期貨升58點或近0.5%，報12903點。

【16：20】百度（美︰BIDU）美股盤前升0.8%，報259.63美元。

【12：21】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數報92.01，升近0.1%。

【12：21】道指期貨跌52點，報32497點；標指期貨升1點，報3901點；納指期貨升77點或0.6%，報12921點。

【11：35】高通（Qualcomm）行政總裁Steve Mollenkopf表示，芯片短缺對各行各業構成影響，但目前已看到短缺情況出現改善。

【芯片荒】高通CEO：芯片短缺情況已見改善 美光致力增芯片供應

【11：20】報道指，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）已委聘投行籌備香港上市事宜。

【電動車IPO】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【10：35】騰訊 （00700） 旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games據報正計劃新一輪融資，涉資約10億美元，估值已達280億美元（約2184億港元）。

【騰訊持股】Epic Games估值9個月升逾六成 成全球十大最有價值初創公司

【09：35】土耳其突撤換央行行長 里拉周一開市暴跌

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【07：30】沙特阿美去年少賺44% 料今年底全球石油需求將達9900萬桶

【07：30】女股神Cathie Wood力撐Tesla 料2025年升至3000美元

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩