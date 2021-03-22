【美股期貨】百度美股盤前升0.8%　美長債息1.68厘納指期貨升近0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

儲局宣布收緊銀行資本金要求，道指上周五跌234點，納指升0.76%。美股期貨今日於亞洲時段續個別發展，道指期貨跌52點，美十年期債息報1.68厘，納指期貨續升0.6%。美國今日將公布2月芝加哥聯儲全國活動指數、2月成屋銷售。

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即市走勢︰

【16：54】內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）盤前挫近12%，報17.14美元。

【電子煙監管】內地擬加強對電子煙等新型煙草製品的監管 美股霧芯科技盤前跌逾15%

工信部表示，於《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》附則中增加一條，作為第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【16：20】美十年期債息報1.68厘，道指期貨跌92點，報32411點；標指期貨跌2點，報3897點；納指期貨升58點或近0.5%，報12903點。

【16：20】百度（美︰BIDU）美股盤前升0.8%，報259.63美元。

【12：21】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數報92.01，升近0.1%。

【12：21】道指期貨跌52點，報32497點；標指期貨升1點，報3901點；納指期貨升77點或0.6%，報12921點。

【11：35】高通（Qualcomm）行政總裁Steve Mollenkopf表示，芯片短缺對各行各業構成影響，但目前已看到短缺情況出現改善。

【芯片荒】高通CEO：芯片短缺情況已見改善 美光致力增芯片供應

【11：20】報道指，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）已委聘投行籌備香港上市事宜。

【電動車IPO】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【10：35】騰訊 （00700） 旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games據報正計劃新一輪融資，涉資約10億美元，估值已達280億美元（約2184億港元）。

【騰訊持股】Epic Games估值9個月升逾六成 成全球十大最有價值初創公司

【09：35】土耳其突撤換央行行長 里拉周一開市暴跌

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【07：30】沙特阿美去年少賺44% 料今年底全球石油需求將達9900萬桶

【07：30】女股神Cathie Wood力撐Tesla 料2025年升至3000美元

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩