【美股市況】道指漲逾百點　納指升1.5%　Tesla升逾6%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國10年期債息回落至1.6水平，美股開市個別發展，道指跌90點，納指微升。美國今日將公布2月芝加哥聯儲全國活動指數、2月成屋銷售。高盛指市場距離泡沫仍然很遙遠，市場仍未有泡沫的特徵，認為驅動市場的基本因素及經濟，仍處於周期的早期，不過，高估值意味長期回報更低。

歐洲央行發表聲明，截至3月19日一周，央行通過抗疫緊急買債計劃（PEPP），淨買入211億歐元債券，對上一周為140億歐元。PEPP持有總量由8926億歐元增至9136億歐元。

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即市走勢︰

【01：56】紐約4月黃金期貨收跌0.2%，報1738.10美元。

【01：36】道指漲幅擴大至118點，升0.4%, 報32746點，英特爾領漲，漲超4%，微軟、蘋果漲2.6%；迪士尼漲1.2%，在迪士尼與美國國家橄欖球聯盟達成新的轉播權協議之後，Truist Securities重申對迪士尼的買入評級。

納指維持約200點升勢, 暫升202點或1.5%，報13417點；標指升32點，報3945點。

【00：34】納指漲幅擴大至1.6%，暫升209點，報13424點；特斯拉漲逾6%，Netflix漲超3%，蘋果、微軟漲2.6%。晶片股普漲，應用材料漲超4%，英偉達漲近4%，半導體板塊ETF漲2.45%。

道指升61點，報32689點；標指升28點，報3941點

【22：54】道指轉升50點，納指升149點或1.1%，標指升24點。

【21：30】美股開市，道指跌90點，報32537點；納指升0.5%，報13286點；標指升5點，報3918點。Tesla升4.7%，報686.5美元。

【21：04】納指期貨升0.7%，道指期貨跌35點，標指期貨升6點。歐股個別發展，德股升0.2%，英股升0.3%，法股跌0.3%。

【18：39】百度（美：BIDU）盤前升1%，報260美元。

【18：13】澳洲航空CEO：澳洲政府將強制入境旅客先接種疫苗

【18：11】納指期貨升0.6%，道期跌59點，標期升1點。美國10年期債息報1.68厘。

【16：54】內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）盤前挫近12%，報17.14美元。

【電子煙監管】內地擬加強對電子煙等新型煙草製品的監管 美股霧芯科技盤前跌逾15%

工信部表示，於《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》附則中增加一條，作為第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【16：20】美十年期債息報1.68厘，道指期貨跌92點，報32411點；標指期貨跌2點，報3897點；納指期貨升58點或近0.5%，報12903點。

【16：20】百度（美︰BIDU）美股盤前升0.8%，報259.63美元。

【12：21】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數報92.01，升近0.1%。

【12：21】道指期貨跌52點，報32497點；標指期貨升1點，報3901點；納指期貨升77點或0.6%，報12921點。

【11：35】高通（Qualcomm）行政總裁Steve Mollenkopf表示，芯片短缺對各行各業構成影響，但目前已看到短缺情況出現改善。

【芯片荒】高通CEO：芯片短缺情況已見改善 美光致力增芯片供應

【11：20】報道指，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）已委聘投行籌備香港上市事宜。

【電動車IPO】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【10：35】騰訊 （00700） 旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games據報正計劃新一輪融資，涉資約10億美元，估值已達280億美元（約2184億港元）。

【騰訊持股】Epic Games估值9個月升逾六成 成全球十大最有價值初創公司

【09：35】土耳其突撤換央行行長 里拉周一開市暴跌

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【07：30】沙特阿美去年少賺44% 料今年底全球石油需求將達9900萬桶

【07：30】女股神Cathie Wood力撐Tesla 料2025年升至3000美元

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩