【美股市況】紐約油跌逾4% 道指漲122點 納指微升22點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

環球股市表現反覆，美國10年期債息繼續處1.6厘水平，美股續跌，道指最多跌逾340點，納指最多跌1.3%。美國今日將會公布第四季GDP終值、上周初領失業救濟人數等數據。

美股午市時段，美國國會參議院投票，批准將薪酬保護計劃（PPP）延長兩個月時間。

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焦點新聞︰

【科技股女股神】Cathie Wood：債息仍會再上 有信心顛覆性創新令基金年回報逾15%

【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法

【中概股危機】美證監修正案：公司須遵守美審計標準 否則退市 中概股全綫急瀉

即市走勢︰

【03：07】美股三大指數悉數上升, 道指升122點或0.4%, 報32542點；納指升22點或0.2%，報12984點；標指升9點；現貨金跌0.2%, 暫報1730.75美元，美滙指數挑戰93關, 暫升0.3%, 報92.81, 即市最多升0.4%至高見92.92; 美10年債息報1.6103厘

【02：31】紐約5月原油期貨收跌2.62美元，跌幅4.28%，報58.56美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收跌2.46美元，跌幅3.82%，報61.95美元。

【02：15】道指升26點或0.1%, 報32446點；納指跌87點或0.7%，報12874點；標指跌1點；美10年期債息重上1.62厘，升逾1基點, 報1.6209厘；現貨金跌0.3%或4.89美元 , 報1729.8美元；油價維持逾4%跌幅, 紐約期油跌4.9%, 布蘭特期油跌4.3%

【01：41】美國國會參議院投票，批准將薪酬保護計劃（PPP）延長兩個月時間。

【01：02】現貨黃金短綫下跌超6美元，觸及即市低位，日內跌幅擴大至逾0.7%。美元指數漲0.35%，報92.917；此前美國財政部拍賣7年期國債。

美股個別發展，道指漲幅擴大至逾60點，納指跌幅擴大至0.2%。

【01：02】美國財政部拍賣7年期國債，得標利率1.300%，投標倍數2.23。7年期美債收益率短綫上揚超過2個基點，最高觸及1.2786%。

【00：46】美股三大指數悉數轉漲，納指此前一度跌1.4%。道指升47點或0.1%，報32467點；納指升6點，報12968點；標指升1點，報3890點

中概新能源汽車股集體上漲，小鵬汽車漲逾5%，蔚來汽車漲逾4%。電子煙公司霧芯科技漲逾9%。拼多多、中通快遞、荔枝漲逾4%。中概互聯網指數ETF漲逾1%。

昨日大跌的唯品會目前跌逾5%，愛奇藝跌逾4%，騰訊音樂跌0.8%。

特斯拉漲逾2%。蘋果是FAANMG中唯一轉漲股票，Netflix跌2.7%，此前Benchmark給與奈飛賣出評級。

思科漲逾1%，盤初一度漲逾3%，此前高盛將該公司評級從「中性」上調至「買入」。

【23：15】道指跌235點，納指跌1%。

【21：37】騰訊音樂跌0.5%

【21：30】美股開市，道指跌131點，報32288點；納指跌0.8%，報12860點；標指跌15點，報3873點。騰訊音樂反彈1.5%。

【18：48】道指期貨升78點，納指期貨升0.4%，標指期貨升10點。

【16：23】Nike（美︰NKE）亦捲入新疆棉花風波，股價績前跌近2%，報130.56美元。

【16：20】道指期貨升85點，報32404點；標指期貨升11點，報3892點；納指期貨升60點或近0.5%，報12854點。

【16：19】騰訊音樂（美︰TME）昨瀉27%，股價今日盤前反彈4%，報24.2美元。

【12：46】美國十年期債息報1.62厘；美滙指數報92.55，升0.02%。

【12：46】道指期貨升79點，報32398點；標指期貨升7點，報3887點；納指期貨升17點或0.1%，報12811點。

【11：45】路透社引述消息報道，美國證券交易委員會（SEC）上周向華爾街各投行致函，要求其提供關於SPAC或相關交易的信息，及保薦人如何管理SPAC相關的風險。

【SPAC】美證交會據報加強對SPAC審查 要求華爾街投行提供SPAC相關交易資料

【11：30】富達擬推出美國首隻比特幣ETF 已向SEC申請

【10：20】鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元

【07：30】美股下跌，美國財長耶倫（Janet Yellen）重申調高美國公司稅率屬合理，除牌陰霾更拖累中概股急瀉，道指最多曾升364點，中後段持續轉弱，收報32420點，跌3點；標指收報3889點，跌21點或0.6%；納指收報12961點，跌265點或近2.1%。

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3月24日（三）市況

納指收市急瀉2%，曾升364點的道指，收市倒跌3點，美長債息亦跌至1.61厘，不過，市場未有明顯利淡訊號。德國原定復活節期間封城5日，但遭到商界及專家的批評，宣布政策後的第二日，封城政策最終出現U-turn，總理默克爾表示將為U-turn承擔終極責任，油價急反彈5%。

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美股 收報 變幅 道指 32,420 -3 標指 3,889 -0.5% 納指 12,961 -2.0% 美債息 1.614 -0.024 ZOOM 314.96 -7.3% Tesla 630.27 -4.8% GameStop 120.35 -33.8% 高斯電子KOSS 16.42 -20.9%

美國公布2月耐用品訂單、3月Markit製造業採購經理人指數初值。

地區 數據 預測 現值 前值 法國 3月Markit製造業採購經理人指數（初值） 56.3 58.8 56.1 3月Markit服務業採購經理人指數（初值） 45.5 47.8 45.6 德國 3月Markit/BME製造業採購經理人指數（初值） 60.5 66.6 60.7 3月Markit服務業採購經理人指數（初值） 46.5 50.8 45.7 歐元區 3月Markit製造業採購經理人指數（初值） 57.6 56.8 57.9 3月Markit服務業採購經理人指數（初值） 46.0 62.4 45.7 英國 2月CPI（按月） 0.5% 0.1% -0.2% 2月CPI（按年） 0.8% 0.4% 0.7% 2月核心CPI（按年） 1.4% 0.9% 1.4% 3月Markit製造業採購經理人指數（初值） 55.0 57.9 55.1 3月Markit服務業採購經理人指數（初值） 51.0 56.8 49.5 美國 2月耐用品訂單（初值） 0.5% -1.1% 3.4% 3月Markit製造業採購經理人指數（初值） 59.5 59 58.6 3月Markit服務業採購經理人指數（初值） 60.1 60 59.8

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌3點，收報32420點，標指跌0.5%，收報3889點，納指跌2%，收報12961點。

【03：01】納指跌幅再度擴大， 暫跌1.3%或175點，報13051點；道指升幅亦見收窄，暫升135點或0.4%， 報32558點；標指升3點；美國10年期債息進一步回落至1.6102厘， 跌逾1個基點

【02：32】紐約 4月原油期貨收漲3.42美元，漲幅5.92%，報61.18美元。倫敦布蘭特5月原油期貨收漲3.62美元，漲幅5.95%，報64.41美元。

【02：00】納指沽壓減， 暫跌0.6%或85點，報13142點；道指升幅收窄至0.8%， 暫升260點 ， 報32683點；標指升3點；美國10年期債息回落至1.6225厘，即市一度高見1.6489厘

國際油價續漲逾5%， 紐約期油升5.5%，報60.91美元；倫敦布蘭特期油升5.4%，報64.08美元

【01：38】紐約 4月黃金期貨收漲0.5%，報1733.20美元

【01：13】納指跌逾1%，特斯拉跌逾2%；FAANMG中，只有谷歌上漲，Facebook跌約2%，Netflix、蘋果跌逾1%。

中概互聯網指數ETF跌6.8%，愛奇藝、騰訊音樂、唯品會跌19%，小鵬、理想汽車跌約14%，拼多多、嗶哩嗶哩跌逾8%。

晶片股中，台積電跌逾4%，西部數據、英偉達跌逾2%，高通跌1.8%，美光科技跌逾1%；應用材料漲6%。

10年期美債收益率日內上漲1.6個基點，報1.6366%。

【01：02】美國財政部拍610億美元五年期國債，得標利率0.850%，投標倍數2.36。

5年期美債收益率維持1.65個基點的漲幅，暫報0.8272%。

10年期美債收益率維持1.77個基點的漲幅，暫報1.6383%。

【01：00】道指升幅略見收窄， 暫升281點或0.9%， 報32704點；納指跌幅擴大至0.7%，暫報13133點；標指升25點，報3935點

蘇彝士運河遭貨輪堵斷航，國際油價漲近6%，紐約期油急升5.9%，報61.15美元，較早時曾升6.1%至61.28美元；倫敦布蘭特期油攀升5.8%，報64.32美元，稍低於即市高位64.47美元。

【24：41】道指升幅擴大至1%，暫升325點，報32749點；納指跌57點或0.4%，報13170點；標指升21點或0.6%，報3932點

【22：32】道指升262點，納指轉跌0.5%，標指升11點。

【21：30】美股開市，道指升123點，報32546點；納指升0.5%，報13289點；標指升16點，報3927點。

【20：39】道指期貨升129點，納指期貨升0.7%，標指期貨升17點。

【19：03】美國10年期債息回升至1.62厘，美滙報92.5。道指期貨升94點，納指期貨升99點或0.8%，標指期貨升13點。

【15：39】Tesla美國官網接受比特幣付款 馬斯克：不會轉換為法定貨幣

【15：37】滴滴出行再傳上市 內媒：滴滴轉赴美國、估值高達7750億元

【12：15】美國十年期債息跌穿1.6厘，報1.59厘；美滙指數報92.37，升0.04%。

【12：13】道指期貨升1點，報32307點；標指期貨升2點，報3902點；納指期貨升55點或0.4%，報13062點。

【11：20】拜登﹕1400美元現金支票派發進度良好 料今日內約有1億人已收到支票

【10：30】交易平台Robinhood據報已秘密提交IPO申請

【10：00】英特爾斥1560億元興建兩新芯片工廠 股價盤後升逾6%

【08：00】Gamestop業績未及預期 GME股價盤後挫一成

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3月23日（二）市況

市場憂慮歐洲再封城，拖累復甦，油價連日受壓，布蘭特期油及紐約期油均跌逾6%，疫情受累股再度下跌，波音跌4%，聯合航空跌6.8%，挪威郵輪跌7.2%，Macy's跌9.6%，道指收市跌308點，美國10年期債息再下跌，惟未有利好整體科技股，納指更下跌1.1%，ZOOM受惠封城消息升3.4%。

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美股 收報 變幅 道指 32,423 -308 標指 3,910 -0.8% 納指 13,227 -1.1% 美債息 1.626 -0.056 波音 241.24 -4.0% 聯合航空 54.36 -6.8% 美國航空 22.27 -6.5% 嘉年華郵輪 25.32 -7.9% 挪威郵輪 26.59 -7.2% facebook 290.63 -1.0%

數據方面，美國去年第四季經常賬赤字為1885億美元，預期為赤字1899億美元，前值為1809億美元。至於2月新屋銷售，按月跌18.2%，差遜於預期的跌5.7%，前值為升3.2%，新屋銷售數量為77.5萬，前值為94.8萬。

另外，美聯儲主席鮑威爾指，經濟復甦速度比預期快，並看起來正在加強，但復甦還遠未完成，儲局將繼續在有需要的情況下為經濟提供支持。美國財長耶倫指，總統拜登落實1.9萬億美元紓困方案，相信經濟會增長，疫情將消退，料明年實現充分就業。



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焦點新聞︰

【美國債息】橋水達里奧：美加息將重創金融市場、經濟也受傷害 未來十年中國處相對優勢地位

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【美國紓困】拜登政府擬加推新一輪3萬億美元紓困案 最快今周內討論

即市走勢︰

【04：00】道指收報32423點，跌308點，標指收報3910點，跌0.8%，納指收報13227點，跌1.1%。

【02：57】美股午市跌勢加劇，道指跌近200點或0.6%，暫報32534點， 跌196點；納指亦跌0.7%或94點， 報13282點；標指跌12點

【02：33】紐約5月原油期貨周二收跌3.8美元，跌幅6.17%，報57.76美元；倫敦布蘭特5月原油期貨收跌3.83美元，跌幅5.92%，報60.79美元。

【02：29】紐約6月黃金期貨周二收盤下跌0.8%，報1725.10美元

【02：05】道指反覆向下， 跌幅擴大至139點或0.4%；納指同跌0.4%， 標指跌6點；油價受壓，紐約期油跌穿61美元，暫跌5.9%， 報57.93美元；倫敦布蘭特期油失守64美元，跌5.6%， 報61.03美元

【01：03】美國財政部周二拍賣600億美元兩年期國債，中標利率0.152%，較上一輪的0.119%為高，投標倍數2.54，亦高於上一輪的2.52。

拍賣結果公布後，兩年期美債收益率短線上揚逾0.2個基點，刷新即市高位0.1493厘；10年期美債收益率持穩於1.6470厘。

【24：06】道指跌幅收窄至50點，納指跌幅擴大至0.4%，標指跌不足1點。美10年期債息回落逾4基點，報1.647厘

【22：52】道指跌94點，納指跌0.3%，標指跌7點。

【21：30】美股開市，道指跌103點，報32627點，納指跌0.03%，報13373點，標指跌7點，報3933點。

【20：32】紐約期油及布蘭特期油均跌逾4%，紐約期油每桶報59美元，布油每桶報62.02美元。

【20：28】道指期貨跌128點，納期轉升0.06%，標期跌12點。

【18：26】道指期貨跌180點，納期跌0.4%，標期跌18點。

【17：16】道指期貨跌97點，報32522點；標指期貨跌10點，報3919點；納指期貨跌19點或近0.2%，報13052點。

【12：23】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數升0.08%，報91.82。

【12：21】道指期貨跌32點，報32587點；標指期貨跌4點，報3925點；納指期貨跌38點或0.3%，報13033點。

【12：10】新浪（美：SINA）公布，已完成與Sina Group旗下New Wave Mergersub合併，意味私有化已完成，將於美國納斯達克市場退市。

【新股IPO】新浪完成私有化從美股退市 董事長：將加大投資力度及併購步伐（第二版）

【11：40】微軟（美：MS）據報正在洽談以100多億美元收購視頻遊戲聊天社區Discord。

【美股焦點】微軟據報逾百億美元洽購Discord

【10：40】馬斯克SpaceX擬參與英國互聯網基建計劃

【10：00】WeWork據報以SPAC方式上市 估值大縮水至702億元

【10：00】嗶哩嗶哩「B站」9626據報定價每股808元 較美收市價折讓2.6%

【09：00】騰訊音樂上季收入按年升14% 與華納音樂續簽長期戰略協議

【07：30】美國10年期債息回落至1.7厘以下，加上美國總統拜登據報計劃撥款3萬億美元拓基建等，帶動美股反覆造好，道指收報32731點，升103點或0.32%；標指收報3940點，升27點或0.7%；納指收報13377點，升162點或1.23%。

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3月22日（一）市況

美國10年期債息回落至1.6水平，美股收市三大指數齊升，道指升103點，納指升1.2%。美國今日將公布2月芝加哥聯儲全國活動指數、2月成屋銷售。高盛指市場距離泡沫仍然很遙遠，市場仍未有泡沫的特徵，認為驅動市場的基本因素及經濟，仍處於周期的早期，不過，高估值意味長期回報更低。

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美股 收報 變幅 道指 32,731 +103 標指 3,940 +0.7% 納指 13,377 +1.2% 美債息 1.691 -0.036 facebook 293.54 +1.2% 微軟 235.99 +2.4% 蘋果 123.39 +2.8% Tesla 670.00 +2.3%

歐洲央行發表聲明，截至3月19日一周，央行通過抗疫緊急買債計劃（PEPP），淨買入211億歐元債券，對上一周為140億歐元。PEPP持有總量由8926億歐元增至9136億歐元。

預測 現值 前值 芝加哥聯儲全國活動指數 -1.09 0.71 0.66 2月成屋銷售（萬戶） 650 622 669

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即市走勢︰

【04：00】道指收市升103點，收報32731點，標指升0.7%，收報3940點，納指升1.2%，收報13377點。

【02：52】白宮澄清指有關拜登考慮3萬億美元新支出的報道，是過早的，也不反映白宮的想法；納指維持逾200點升勢， 暫升1.7%或230點， 報13445點；道指亦升0.5%或167點，報32795點；標指升39點，報3952點； 美滙指數跌0.2%， 報91.74， 即市曾最多升0.3%， 至高見92.15

【02：32】紐約 4月期油收漲0.13美元，漲幅0.21%，報61.55美元。倫敦布蘭特5月期油收漲0.09美元，漲幅0.14%，報64.62美元。

【01：56】紐約4月黃金期貨收跌0.2%，報1738.10美元。

【01：36】道指漲幅擴大至118點，升0.4%， 報32746點，英特爾領漲，漲超4%，微軟、蘋果漲2.6%；迪士尼漲1.2%，在迪士尼與美國國家橄欖球聯盟達成新的轉播權協議之後，Truist Securities重申對迪士尼的買入評級。

納指維持約200點升勢， 暫升202點或1.5%，報13417點；標指升32點，報3945點。

【00：34】納指漲幅擴大至1.6%，暫升209點，報13424點；特斯拉漲逾6%，Netflix漲超3%，蘋果、微軟漲2.6%。晶片股普漲，應用材料漲超4%，英偉達漲近4%，半導體板塊ETF漲2.45%。

道指升61點，報32689點；標指升28點，報3941點

【22：54】道指轉升50點，納指升149點或1.1%，標指升24點。

【21：30】美股開市，道指跌90點，報32537點；納指升0.5%，報13286點；標指升5點，報3918點。Tesla升4.7%，報686.5美元。

【21：04】納指期貨升0.7%，道指期貨跌35點，標指期貨升6點。歐股個別發展，德股升0.2%，英股升0.3%，法股跌0.3%。

【18：39】百度（美：BIDU）盤前升1%，報260美元。

【18：13】澳洲航空CEO：澳洲政府將強制入境旅客先接種疫苗

【18：11】納指期貨升0.6%，道期跌59點，標期升1點。美國10年期債息報1.68厘。

【16：54】內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）盤前挫近12%，報17.14美元。

【電子煙監管】內地擬加強對電子煙等新型煙草製品的監管 美股霧芯科技盤前跌逾15%

工信部表示，於《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》附則中增加一條，作為第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

【16：20】美十年期債息報1.68厘，道指期貨跌92點，報32411點；標指期貨跌2點，報3897點；納指期貨升58點或近0.5%，報12903點。

【16：20】百度（美︰BIDU）美股盤前升0.8%，報259.63美元。

【12：21】美國十年期債息報1.67厘；美滙指數報92.01，升近0.1%。

【12：21】道指期貨跌52點，報32497點；標指期貨升1點，報3901點；納指期貨升77點或0.6%，報12921點。

【11：35】高通（Qualcomm）行政總裁Steve Mollenkopf表示，芯片短缺對各行各業構成影響，但目前已看到短缺情況出現改善。

【芯片荒】高通CEO：芯片短缺情況已見改善 美光致力增芯片供應

【11：20】報道指，小鵬汽車（美：XPEV）、蔚來汽車（美：NIO）和理想汽車（美：LI）已委聘投行籌備香港上市事宜。

【電動車IPO】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【10：35】騰訊 （00700） 旗下Fortnite遊戲開發商Epic Games據報正計劃新一輪融資，涉資約10億美元，估值已達280億美元（約2184億港元）。

【騰訊持股】Epic Games估值9個月升逾六成 成全球十大最有價值初創公司

【09：35】土耳其突撤換央行行長 里拉周一開市暴跌

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【07：30】沙特阿美去年少賺44% 料今年底全球石油需求將達9900萬桶

【07：30】女股神Cathie Wood力撐Tesla 料2025年升至3000美元

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩