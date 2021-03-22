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【美股分析】經濟復甦撞上通脹預期升溫 部份消費股利潤率下降 摩通點評三隻消費股

股樓投資 18:43 2021/03/22

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摩根大通指，經濟重啟將影響消費股前景，尤其是是家品製造商，因去年疫情令他們銷售激增，所造成的高基數效應或令它們接下來面臨較差的同比變幅。摩根大通分析師Andrea Teixeira早前發報告指，對飲料、家品及個人護理產消費品股看法謹慎，隨著美國十年期國債孳息率上升，或會對這些公司構成不利因素。

Teixeira將烈酒廠Molson Coors的評級，由「中立」降至「減持」，目標價由45美元下調至43美元。她指該公司估值仍具吸引力，但鋁成本上漲卻對公司毛利造成壓力，且德州啤酒廠受廠房關閉及網路攻擊而多次生產中斷，預期公司全年EBITDA增長或低於市場預期。

【太空經濟】捕捉最新待投資趨勢？　巴隆氏薦六隻太空股SPAC

摩通亦看淡個人護理用品製造商Kimberly Clark後市，更將其評級由「中立」下調至「減持」，目標價由144美元降至123美元，雖然公司加大投資或可長期推動銷售，但紙漿價格上漲卻會左右公司看利，更有機會吞噬將來可見的收益。

但她認為並非所有消費類股都不具投資潛力，她早前便將Keurig Dr Pepper 的投資評級由「中立」提升至「買入」，目標價由33美元上調至39美元，她預計公司每股盈利（EPS）將有兩位數增長，值更高估值，加上疫情期間有更多消費者添購居家咖啡機，推動長期盈利。

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撰文 : 林展鋒

每股盈利 經濟 美股 市盈率 EBITDA 通脹 美元 減持 咖啡 銷售

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