【康宏亂局】康宏公布AGM表決結果　批「深圳幫」宣讀禁制令非準確、小股東再越洋討「富邦派」

▲ 康宏公布AGM表決結果 批「深圳幫」場內宣讀禁制令非準確、小股東再越洋討「富邦派」

康宏環球 （01019） 停牌逾3年後上周召開特別股東大會（EGM）、股東周年大會（AGM），惟兩次康宏股東會議都發生亂象。康宏上周四舉行AGM時，代表「深圳幫」、佳兆業 （01638） 前員工陳佩雄的律師黃啟豪宣稱獲法庭發出的禁制令，試圖叫停會議，惟康宏董事會依舊舉行會議。事隔4日後，由「富邦派」掌權的康宏環球董事會周一早上發布通告，宣布AGM各普通決議案獲得通過，又指深圳幫在會上口頭表述禁制令草擬本並非準確描述。

康宏環球公布，上周四AGM表決的省覽2017年至19年業績、重選陳志宏和吳榮輝等董事以及續聘中匯安達為核數師等議案，都獲得通過。即使康宏環球在AGM上，取消主要股東佳兆業太子爺郭曉群和陳佩雄的投票權，各議案只獲得65%至70%的贊成票。

康宏AGM「深圳幫」禁制令亮相，可見【下一頁】

康宏環球EGM特別股東會遭強行衝入、警方拘8人，可見【下一頁】

康宏在通告續簡介當日會議爭議，公告指，AMG於上周四下午5時開始，約下午5時18分，陳佩雄代表律師指，在下午5時10分獲法庭發出延期舉行AGM禁制令，聲稱現時其電話內有一份已簽署的禁制令，而公司當時未接獲任何禁制令，而繼續表決。

康宏表示，在當日下午9時07分，收獲發出日期為3月18日的單方面禁制令草擬本，禁令公司在3月18日舉行AGM，直至3月26日或法庭進一步頒令，認為陳佩雄代表律師口頭表述「並非對禁制令草擬本的準確描述」。

康宏稱，目前正就事件聽取法律意見，適時公布最新消息。

康宏亂局持續下，有署名為「一群康宏苦主小股東」再在台灣報章刊登廣告，要求富邦大股東蔡家正視康宏環球董事會「黑箱作業」，批評董事會有藐視法庭之嫌。

▲ 有署名為康宏小股東再越洋登報聲討「富邦派」

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記者：麥德銘