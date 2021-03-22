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特朗普痛斥拜登邊境移民政策 狠批「做嘢唔經大腦」

環球社會熱點 12:38 2021/03/22

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美國總統拜登上任後，取消前美國總統特朗普多項眼裡打擊邊境疫苗政策，導致大量非法移民前往美國。特朗普對此批評拜登，在短時間逆轉自己所創下的邊境政策勝利。特朗普形容拜登政府，「做嘢唔經大腦」（in way over their heads）。

特朗普周日（21日）發表聲明，表示自己交給拜登的是「歷史上最安全的邊境」（most secure border in history），拜登政府只需要確保該系統「穩健地運作」（smooth-running）。但拜登卻在短短幾周時間，將「全國性的勝利」（national triumph）變成「全國性的災難」（national disaster）。他批評拜登政府，「行動比思考更快」，所說過的話亦不耐考驗（taking on water fast）。

特朗普即將重返網絡世界  推自家社交平台 【下一頁】

特朗普還特別提及國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），後者周日（21日）曾為拜登邊境政策辯護。特朗普形容馬約卡斯當時的言論，「差勁」（pathetic）和「無知」（clueless），當日的演講簡直是「國家的恥辱」（national disgrace）。特朗普亦質疑馬約卡斯的領導能力（incapable of leading），只懂得「自我滿足」（self-satisfied）。

特朗普呼籲拜登政府移民官員，應繼續修建自己簽署的邊境圍墻，並宣稱美國「被摧毀了」（being destroyed）。

特朗普前幕僚誤成美國總統  戲稱自己唔會如拜登跌倒 【下一頁】

馬約卡斯周日表示，美國南部邊境依然封閉，但同時強調，不會驅逐沒有成年人陪同的未成年人。他接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，現在並非前往美國的合適時間，旅途很危險。他指政府正在建立安全有序，且人道的方式滿足弱勢兒童的需求，並直接呼籲「不要來」（do not come）。

責任編輯：李俊儀

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