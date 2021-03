特朗普痛斥拜登邊境移民政策 狠批「做嘢唔經大腦」

美國總統拜登上任後,取消前美國總統特朗普多項眼裡打擊邊境疫苗政策,導致大量非法移民前往美國。特朗普對此批評拜登,在短時間逆轉自己所創下的邊境政策勝利。特朗普形容拜登政府,「做嘢唔經大腦」(in way over their heads)。

特朗普周日(21日)發表聲明,表示自己交給拜登的是「歷史上最安全的邊境」(most secure border in history),拜登政府只需要確保該系統「穩健地運作」(smooth-running)。但拜登卻在短短幾周時間,將「全國性的勝利」(national triumph)變成「全國性的災難」(national disaster)。他批評拜登政府,「行動比思考更快」,所說過的話亦不耐考驗(taking on water fast)。

特朗普還特別提及國土安全部部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas),後者周日(21日)曾為拜登邊境政策辯護。特朗普形容馬約卡斯當時的言論,「差勁」(pathetic)和「無知」(clueless),當日的演講簡直是「國家的恥辱」(national disgrace)。特朗普亦質疑馬約卡斯的領導能力(incapable of leading),只懂得「自我滿足」(self-satisfied)。

特朗普呼籲拜登政府移民官員,應繼續修建自己簽署的邊境圍墻,並宣稱美國「被摧毀了」(being destroyed)。

馬約卡斯周日表示,美國南部邊境依然封閉,但同時強調,不會驅逐沒有成年人陪同的未成年人。他接受美國廣播公司(ABC)採訪時表示,現在並非前往美國的合適時間,旅途很危險。他指政府正在建立安全有序,且人道的方式滿足弱勢兒童的需求,並直接呼籲「不要來」(do not come)。

責任編輯:李俊儀