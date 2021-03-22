【搵工注意】 「大灣區青年就業計劃招聘博覽」明日舉行　超過800個空缺、月薪不低於1.8萬

▲ 招聘博覽將由3月23至24日的下午6時以網上形式於勞工處互動就業服務網站舉行。

政府為鼓勵和支持青年人到大灣區城市工作和發展事業，政府推出「大灣區青年就業計劃」，並將於明日舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」。

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招聘博覽將由3月23至24日的下午6時以網上形式於勞工處互動就業服務網站（www.jobs.gov.hk）舉行，合資格求職人士只需預先登記成為勞工處互動就業服務的用戶，即可於網上招聘會舉行期間向參加機構遞交求職申請，費用全免。

是次招聘博覽將提供超過800個職位空缺，共有34間來自不同行業的機構參加，包括金融、商用服務、教育、物流和資訊科技業，又包括一般及創科空缺，例如設計師、會計主任、行政助理、人力資源助理、業務分析師、機械工程師、軟件工程師及網站開發員。同時，亦有約20間參加是次網上招聘會的機構在3月23至24日上午11時至下午5時30分，在旺角麥花臣場館設置櫃位，進行即場招聘。

是次招聘博覽的對象為可合法在港受僱工作的香港居民，並持有在2019至2021年由香港或香港以外的院校頒授的學士或以上學位，他們在計劃下受聘可獲得不低於18,000港元的月薪。如有關職位與創科相關，則合資格的畢業生除須符合前述的條件外，亦必須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位。

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責任編輯：葉泳珊