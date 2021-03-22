【大行點睇】招行去年純利升近5% 獲大摩上調目標價至73元

摩根士丹利發表研究報告指，招商銀行（03968）去年第四季的手續費收入零售存款和資產管理規模均健康增長，而信用質量亦進一步提升，料利潤會有進一步反彈空間。上調招行目標價31%至73港元。招商現升4.9%，報63.6元，5.8億元。

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大摩指，去年招行零售客戶數量和零售資產管理規模分別增長9.7%和19.3%，因此將招行今明兩年的利潤預測上調5.6%和5.2%，並維持「優於大市」的評級。

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截至去年12月31日止，招行的年度純利約為973.4億元人民幣，按年升約4.8%，每股盈利3.79元人民幣，末期股息每股派1.253元人民幣。

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