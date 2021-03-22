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【大行點睇】招行去年純利升近5% 獲大摩上調目標價至73元

股樓投資 12:21 2021/03/22

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摩根士丹利發表研究報告指，招商銀行（03968）去年第四季的手續費收入零售存款和資產管理規模均健康增長，而信用質量亦進一步提升，料利潤會有進一步反彈空間。上調招行目標價31%至73港元。招商現升4.9%，報63.6元，5.8億元。

【券商點睇】中資券商遭清倉式減持後 有乜理由吸引機構撈底？  詳情請看[下一頁]

大摩指，去年招行零售客戶數量和零售資產管理規模分別增長9.7%和19.3%，因此將招行今明兩年的利潤預測上調5.6%和5.2%，並維持「優於大市」的評級。

【人行政策】人民銀行行長易綱談平衡增長與風險 貨幣政策有較大調控空間  詳情請看[下一頁]

截至去年12月31日止，招行的年度純利約為973.4億元人民幣，按年升約4.8%，每股盈利3.79元人民幣，末期股息每股派1.253元人民幣。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 純利 銀行 每股盈利 零售 招商銀行（03968） 目標價

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