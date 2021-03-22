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【券商點睇】中資券商遭清倉式減持後 有乜理由吸引機構撈底？

股樓投資 12:01 2021/03/22

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據內地統計，去年機構投資者大手沽售在A股上市的券商股，導致股價遠遠跑輸其他金融股，主要因市場擔心貨幣政策急轉彎，導致估值回落。

【騰訊700】騰訊周三放榜 料收入按年升20% 大摩：騰訊「最樂觀」可到1000元，請按【見下頁

截至去年第四季末，機構共持有34隻券商A股，合共持倉34.96億倉，較第三季末減少934.89億股，減持幅度達97%，持倉市值為591.06億元（人民幣，下同），較第三季末降幅超過95%。

【人行政策】人民銀行行長易綱談平衡增長與風險 貨幣政策有較大調控空間，請按【見下頁

然而，基於目前機構對券商股的持倉偏低，稍有利好消息，不難觸發報復式反彈。例如，今年券商業績未必太弱，相應當前估值已不貴。

天風證券指，今年滬深兩市交易額、兩融餘額、IPO融資規模等行業核心指標仍維持在高位，第一季有望迎來業績與景氣度的向上拐點。券商板塊整體估值處於歷史低點，具顯著提升空間。

光大證券看好綜合實力強勁、金融資產擴表速度快於同業的傳統龍頭券商，以及互聯網金融平台及金融科技賦能的互聯網券商龍頭。

 

【延伸閱讀】網民熱話：一家六口同住三百呎舊公屋 女大學生要與16歲細佬同房 大嘆未感受過咩叫私人空間，請按【見下頁

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記者：林衛

內地券商股 減持 行業 A股

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