【宏利香港】宏利攻內地市場 擬加聘內地在港畢業生

▲ 宏利香港首席及澳門行政總監戴明鈞接受本報訪問時表示，代理團隊為集團重要銷售渠道．

中港兩地去年人流往來因疫情而顯著減少，嚴重影響保險銷售，惟無礙保險公司擴充人手。宏利香港首席及澳門行政總監戴明鈞接受本報訪問時表示，代理團隊為集團重要銷售渠道，今年會繼續招聘人手，同時會瞄準內地市場，聘請擁有內地背景的人士。

宏利調查：6成受訪者憂疫情令個人資產水平下降，詳情可看﹕【下一頁】

本港失業人口升至高位，當中不少來自航空、酒店及餐飲業等服務性行業，保險業則趁機吸納更多代理，其中宏利去年代理人數目創下1.07萬人的新高，按年升6%。戴明鈞指， 長遠目標仍希望代理人數目維持雙位數增長，亦希望透過非本地畢業生留港就業安排（IANG），聘請擁有內地背景的人士預備打入內地市場。

去年宏利香港年度化保費等值銷售額（APE）按年跌15%，其中七成APE由代理人團隊貢獻；新業務價值則跌15%。戴明鈞表示，儘管去年受疫情影響，代理人減少與客戶見面，但代理人整體收入不跌反升。

宏利早前經保監局「保險科技沙盒」試行推出遙距投保服務，戴明鈞指，有關服務有助提升宏利去年銷售，呼籲保監局把該項臨時便利措施轉成永久措施。

展望未來，除代理人團隊外，宏利亦計劃提升其電子化渠道，改善用戶體驗。戴明鈞指，宏利今年計劃投資3000萬美元（約2.3億港元），改善網站及流動應用程序，投資金額與去年相若，料未來將逐步加大投資。

相關文章﹕

【宏利業績】宏利金融去年多賺4.8% 派息0.28加元

【疫苗保險】宏利推接種疫苗副作用免費保障 恩恤身故賠20萬元

【調查】宏利香港﹕去年「扣稅三寶」產品銷售反應良好 惟港人對可扣稅優惠認識不足

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚