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美防長突訪阿富汗 料商討駐守美軍去留

環球社會熱點 11:43 2021/03/22

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美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）完成訪問印度之旅後，周日（21日）突然轉抵阿富汗首都喀布爾，首次以國防部部長身份訪問阿富汗，與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）會面。外界預料奧斯汀或與加尼討論駐守美軍去留問題。

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美國前總統特朗普（Donald Trump）去年與活躍於阿富汗的伊斯蘭原教旨武裝組織塔利班達成協議，將於今年5月1日前撤回所有駐阿富汗美軍。但拜登（Joe Biden）政府考慮延長美軍多6個月時間停留當地。

奧斯汀上周六（20日）於印度外訪時透露，拜登尚未就何時從阿富汗撤軍作出任何決定，目前亦沒有決定阿富汗美軍駐守時間或部隊人數。奧斯汀周日向傳媒表示，他特意前往阿富汗「聆聽及學習」，亦與加尼、美國駐阿富汗大使威爾遜（Ross Wilson）及北約駐阿富汗部隊負責人米勒（Gen. Scott Miller ）進行了「非常有益」（very helpful）的會唔。

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奧斯汀被問及如果塔利班履行了與美國達成的協議，美國會否承諾保證撤軍。他未有就此發表意見，僅表示阿富汗仍存在相當高風險暴力問題，希望能看到暴力事件減少。當該國社會狀況變和平後，將可開展有成果的外交工作。

責任編輯：郭麗明

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