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騰訊旗下《王者榮耀》首夥Burberry設計新皮膚　Burberry首席創意總監親自操刀

Hot Talk 11:23 2021/03/22

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騰訊旗下《王者榮耀》首與Burberry合作為人氣英雄設計新皮膚　Burberry首席創意總監親自操刀

騰訊 （00700） 旗下《王者榮耀》與奢侈品牌Burberry 首度合作，為人氣英雄「 瑤」設計兩款新造型（皮膚）。官方新聞稿指，新皮膚以「自然精神」為主題，以探索人類與自然之間關係為基礎。

騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》再奪冠 上月全球吸金近34億元【下一頁】

    點擊圖片放大

 

「瑤」身穿Burberry標志性風衣（gabardine），設計初衷是希望其為穿著者抵禦風雨，而瑤遊戲中的職能恰恰是輔助，為其他隊友提供保護。另一個皮膚則以森林與海洋精神作靈感。

新皮膚由Burberry 品牌首席創意總監Riccardo Tisci親自打造，這位「鬼才設計師」是目前全球時尚圈最具影響力的人物之一，也是世界流行天后麥當娜等欽點合作的時裝設計師。

新皮膚已在中國內地上綫。

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編輯：吳敏芳

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