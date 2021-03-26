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【新疆棉】騰訊旗下《王者榮耀》夥Burberry設計新皮膚　上線不足一周終止合作

Hot Talk 12:08 2021/03/26

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騰訊旗下《王者榮耀》首與Burberry合作為人氣英雄設計新皮膚　Burberry首席創意總監親自操刀

騰訊 （00700） 旗下《王者榮耀》本周初宣布，與奢侈品牌Burberry 首度合作，為人氣英雄「 瑤」設計兩款新造型（皮膚）。不過，新疆人權引發外交風波，內地官媒點名批評Burberry在內的時裝品牌拒用新疆棉花，內地企業幾乎全線與被點名企業割席，王者榮耀也在社交平台公布，取消與Burberry的「自然之靈」、「森海之靈」皮膚合作。

內地網民撑新疆棉花 李寧拒入「良好棉花聯盟」再升8%、安踏旗下FILA宣布退出，可見【下一頁】

騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》再奪冠 上月全球吸金近34億元【下一頁】

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騰訊本周在官方新聞稿指，新皮膚以「自然精神」為主題，以探索人類與自然之間關係為基礎，並且指新皮膚已在中國內地上綫。

「瑤」身穿Burberry標志性風衣（gabardine），設計初衷是希望其為穿著者抵禦風雨，而瑤遊戲中的職能恰恰是輔助，為其他隊友提供保護。另一個皮膚則以森林與海洋精神作靈感。

新皮膚由Burberry 品牌首席創意總監Riccardo Tisci親自打造，這位「鬼才設計師」是目前全球時尚圈最具影響力的人物之一，也是世界流行天后麥當娜等欽點合作的時裝設計師。

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編輯：吳敏芳

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