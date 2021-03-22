【人行政策】人民銀行行長易綱談平衡增長與風險 貨幣政策有較大調控空間

自農曆年假期後，市場相當憂慮中國人民銀行的政策取向。人行行長易綱日前在論壇上表示，貨幣政策有較大調控空間，不知市場會如何解讀？

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易綱稱：「當前廣義貨幣（M2）同比增幅在10%左右，與名義GDP增速基本匹配，10年期國債收債率約為3.2%，公開市場7天逆回購利率為2.2%。2020年居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.5%。」

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他表示，從上述數字可以看出，中國的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水平方面具有空間。

但是，易綱重申了定向的看法，貨幣政策不單止要關注總量，也要關注結構，加強對重點領域、薄弱環節的定向支持。畢竟，貨幣政策需要在支持經濟增長與防範風險之間取得平衡。他指，中國宏觀槓桿率基本穩定，在為經濟主體提供正向激勵的同時，也抑制了金融風險的滋生和積累。

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記者：林衛