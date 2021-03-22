香港舞蹈團「舞尋萬象•動求無形」 打破舊規擁抱科技 探尋舞蹈無限可能

▲ 崔德煒表示，香港舞蹈團作為特區政府資助的藝團，肩負起推廣中國舞的責任，向世界展示富有香港特色的中國舞。

香港舞蹈團今年踏入40周年，以「舞尋萬象．動求無形」為主題，寓意要在舞蹈上尋找無窮變化、幻想空間和可能性。香港舞蹈團行政總監崔德煒表示︰「因為大環境的轉變，我們不能夠墨守成規，不能永遠留在劇院演出，要擁抱科技，帶來更多的可能性。」

過去一年在疫情衝擊下，政府演出場地長期關閉，藝團大受影響。崔德煒直言，疫情的不確定性使藝團面臨比當年沙士時期更嚴峻的挑戰。疫情爆發初期，香港舞蹈團正籌備將音樂、話劇與舞蹈的元素共冶一爐的大型表演節目《一水南天》。「舞蹈員需要練習唱歌，舞台劇演員亦需要排舞，但因為疫情的出現，令舞蹈員要在網上上聲樂課，演出場地暫停開放，令演藝人員排練的時間很緊絀。」

由於排練的時候會有很多身體接觸，為了讓舞蹈員可以安心跳舞，香港舞蹈團嚴陣以待，制定應對疫情的措施，如量度體溫、申報健康、出入時噴灑消毒液，並每3個月對公司進行深層次的清潔消毒。幾經波折，在6月底疫情稍為緩和之際，《一水南天》順利在香港文化中心大劇院演出，更是香港藝文界在疫情以來首個大型演出。「演出一票難求，有很多政府官員、嘉賓到場支持，亦有很多觀眾希望節目能夠重演。」

兩手準備 呈現最佳演出效果

「對於舞蹈員來說，當然希望能夠現場演出，與觀眾在同一空間裏交流。得到觀眾的掌聲固然高興，但我們亦要顧及疫情的變化。」另一個重點節目《媽祖》，在排練期間便做好兩手準備，既按現場演出排練，又準備好綫上直播或錄播表演。

「不是每一個表演都適合綫上放映。」崔德煒強調，綫上直播或錄播不只單純播放定點錄影的演出記錄，更要考慮藝術效果的呈現。「錄影團隊需要參與排練，熟悉舞蹈員的調度、如何取鏡等。」此外，在行政上亦要考慮放映平台、收費和偷錄等問題。

在海外，有藝團經此一「疫」，全面改為綫上播放，崔德煒表示這與觀眾的取向有很大關係。去年12月《媽祖》演出綫上放映後，香港舞蹈團收集了不少觀眾意見，他們對節目的質素表示欣賞，但很多觀眾仍希望欣賞現場演出。

▲ 香港舞蹈團引入5G網絡支援直播節目，並計劃推出虛擬舞蹈教室。

靈活變通 綫上綫下展開活動

藝團除了編排精采動人的節目外，亦擔當着藝術推廣的責任。疫情之下，香港舞蹈團不少推廣活動要靈活變陣。「我們不能因為疫情出現而停下腳步，所以在社交媒體推出了很多不同類型的節目與觀眾保持聯繫。」香港舞蹈團推出的網上「以舞會友」（#HKDanceWithU）系列內容多元化，包括由藝術總監楊雲濤主持的訪談節目【阿哥會客室】、與觀眾分享不同的舒筋活絡運動的【伸展運動鬆一鬆】及向觀眾揭示舞蹈員生活點滴、揭開台前幕後神秘面紗的【六十秒生活雜誌】、經典節目選段【舞影雙雙】等，藉此機會拉近香港舞蹈團與觀眾的距離。

「隨着社會環境改變，所有藝團都要應變，例如為觀眾提供更多欣賞模式的選擇。」崔德煒指綫上放映的模式打破疫情期間無法去海外巡演的地域限制，香港舞蹈團更與馬來西亞等國家的網絡平台合作，授權放映部分節目，趁機將中國舞進一步推廣至海外。

此外，香港舞蹈團的教育活動亦由綫下轉至綫上，崔德煒感謝家長對於舞蹈團的支持和信任，讓學生能夠繼續透過視像課程練習。「隨着政府推動藝術科技（Art Tech）發展，我們亦全面鋪設5G網絡，以支援直播節目、排練，同時計劃推出虛擬舞蹈教室，讓全世界的朋友不受地域和時間限制認識舞蹈，按自己的喜好選擇頻道、模式等。」

▲ 香港舞蹈團與不同藝文界別合作，例如將「中國舞武研究計劃」三年探究的成果呈現的舞×武劇場《凝》。

跨界合作 弘揚香港特色

值此40周年之際，香港舞蹈團從中國文化傳統中汲取養分，迸發出全新活力。崔德煒指，香港舞蹈團在去年開始籌劃全新的表演節目，重頭戲是由藝術總監楊雲濤全新編創的舞蹈詩《山水》，讓山水筆墨邂逅舞蹈，而兒童少年團亦會推出《十二生肖大冒險の冰雪奇熊》大型合家歡舞劇，在導賞推廣上則以耳熟能詳的《三國演義》為主題。

「為了藝術上的追求和不斷進步，很多藝團會進行跨界別、跨媒體合作，我們亦推出跨界別的作品，並邀請了很多藝術大師合作，舉辦工作坊交流。」香港作為世界藝術的樞紐之一，崔德煒期望能夠將香港舞蹈團和香港藝術的品牌推廣至海外，而今年香港舞蹈團亦獲邀到首爾舉辦的香港週2021及大灣區巡演，並會與海外藝術團體交流和合作，在中國舞的基礎上展現香港特色，感動世界。