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【阿斯利康疫苗】歐盟擬再禁出口 稱非針對英國（第三版）

環球社會熱點 10:55 2021/03/23

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各國正加快新冠疫苗接種計劃，新冠疫苗供應成關注焦點。英國和歐盟近日再就阿斯利康（AstraZeneca）疫苗供應，雙方有所爭執。據報歐盟考慮實施出口限制，禁止阿斯利康疫苗出口英國。有英國傳媒分析指，若歐盟出口限制落實，英國新冠疫苗接種將面臨兩個月的延誤。

（第三版加入歐盟外交官員回應）

歐盟27個成員國將於周四（25日）舉行視像會議，對出口限制令進行辯論。英國《衛報》指，該限制一旦落實，將對英國疫苗接種計劃造成嚴重阻礙。同時，數據分析Airfinity公司一份報告指出，該限制令未能對歐盟落後的接種進度有巨大幫助，只能加快「一周多小小時間」（just over a week）。

歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐 【下一頁】

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）周日（21日）警告，若限制令一旦落實，將損害歐盟聲譽。他表示，「世界都在看」（the world is watching）。華萊士接受採訪時表示，若合同和承諾被破壞，對於以法治為榮的貿易集團而言，是非常糟糕的事情。他指限制令不但損害英國公民接種疫苗的機會，歐盟亦難以在短時間內恢復損壞的聲譽。

英國金融時報稱，首相約翰遜（Boris Johnson）有意在今周歐盟召開視象會議前，就新冠疫苗出口至英國一事尋求與各國領袖對話。英國政府內部消息指出，約翰遜上周已與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人對話。

馮德萊恩早前表示，歐盟正考慮「所有選擇」（all options）。她指歐盟已經準備好對疫苗生產和分發，採取緊急限制措施以應對「世紀危機」（crisis of the century）。據悉，法國和德國曾私下表示支持歐盟激活歐盟條約第122條，該條例令歐盟能夠採取緊急措施控制必需品分配。該條例上一次實行，是被用於應對1970年代的石油危機。

歐盟匿名外交官員周一（22日）表明，禁止新冠疫苗出口並不是針對英國，而是與藥廠之間的問題。官員表示，藥廠可能承諾會把部分在歐洲生產的數百萬劑新冠疫苗送往英國，但目前產能明顯不足應付兩方需求，才會出現今日的狀況，明言不是英國的問題。官員指暫時未有接獲英國正式請求，把存放在荷蘭的新冠疫苗運送至英國。

責任編輯：李俊儀

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