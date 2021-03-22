【里拉暴跌】土耳其央行行長突遭撤職　當地貨幣里拉暴跌

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本周六（20日）凌晨宣布，罷免鷹派央行行長阿巴爾（Naci Agbal），同時任命偏鴿派的卡夫奇奧盧（Sahap Kavcioglu）接任。消息令市場大為震驚，當地匯市本周一（22日）一開市，土耳其里拉兌美元匯率一度從7.2水平跌至8.4水平，跌幅高達17%，目前收窄至12%，即8.1水平。

上周四（18日）土耳其央行曾公布加息2厘，將基準利率從17%升至19%，以應對當地通脹升溫及里拉貶值，據報當地最新通脹水平高達16%。在阿巴爾不足5個月的任期內，當地央行累計加息875個基點；而這與總統埃爾多安推行減息的意圖背道而馳，早前他曾公開表示反對高利率，並指高息阻礙國家的發展。分析認為，這是阿巴爾遭罷免的主要原因。

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自2019年年中以來，總統埃爾多安已經第三度罷免央行行長。據路透報道，新任央行行長卡夫奇奧盧周天曾召開長達90分鐘的電話會議，表示他並不計劃馬上改變現有政策，以舒緩市場擔憂，但似乎並無成效，周一土耳其里拉遭沽壓。 TD Securities策略師Cristian Maggio預計，未來數日內里拉將貶值10％-15％。

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編輯：李勝男