【新冠疫苗】美國加速疫苗生產　本月料可月產1.3億劑

美國目前已經有三間疫苗廠商獲得緊急使用許可，分別是輝瑞-BioNTech、Moderna以及Johnson & Johnson。據報新冠疫苗提供商目前正加速疫苗生產，預計本月可提供合計1.32億劑疫苗，是2月時4,800萬劑的近三倍，疫苗供應加速有望促進民眾接種進度。

藥廠如何加快疫苗生產速度？

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【美國疫苗】拜登發表封鎖一周年講話 要求所有美國成年人5月前獲疫苗接種資格【下一頁】

此前美國總統拜登（Joe Biden）曾發表電視講話，要求各地政府於5月1日開始，對所有美國人開放疫苗注射資格，並希望美國可於獨立日恢復正常生活。早前他簽署的1.9萬億美元經濟刺激方案，當中有490億美元用於病毒的檢測和研究，另有140億美元用於疫苗分發。

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編輯：李勝男