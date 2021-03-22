【太空經濟】捕捉最新待投資趨勢？　巴隆氏薦六隻太空股SPAC

美股自去年開始興起「空白支票公司」（SPAC）上市熱潮，今年亦有多家太空公司宣布將通過SPAC上市，或有望成為新的熱門投資趨勢。當下投資者面對的難題，是要深入了解並知曉究竟哪些太空初創企業（當中多通過SPAC上市），能夠為投資者帶來長久且持續的回報。

財經媒體巴隆氏推薦以下六隻太空股SPAC

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【ARK】女股神Cathie Wood將推太空探索ETF「ARKX」【下一頁】

以投資顛覆性創新趨勢而聞名的ARK Invest創辦人、女股神Cathie Wood，此前亦曾計劃推出「太空探索」（space exploration）ETF，交易代碼為「ARKX」。不過該ETF尚未公布具體成分股，外界料發展太空旅遊的維珍銀河（SPCE）、以及太空科技公司Maxar Technologies（MAXR）均有望入列。

ARK太空探索ETF四大投資方向

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延伸閱讀：SPAC公司是如何誕生？Click入下圖一看就清楚

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編輯：李勝男