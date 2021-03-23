【小米春季發布會】雷軍更新：下周一推小米11 Pro及小米11 Ultra　挑戰「Android機皇」稱號

▲ 小米集團董事長雷軍今（23日）早上再於微博上宣布，下周一的小米春季新品發布會將推出小米11 Pro及小米11 Ultra。

【3月23日早上更新】小米集團董事長雷軍再於微博上宣布，小米11 Pro及小米11 Ultra將於3月29日（下周一）晚上7點30分舉行的小米春季新品發布會登場，並將挑戰「Android機皇」稱號。

綜合內地傳媒早前消息，小米11 Pro為加大屏幕版的小米11，將配備超大的後攝3鏡頭模組，支持120倍變焦；機背設副屏幕即時預覽攝影畫面。

【3月22日】小米集團董事長雷軍在微博上發文稱今早有「BIG NEWS」，外界原本預計與小米造車有關。不過小米最新公布，該「BIG NEWS」僅是在今月29日（下周一）舉辦小米春季新品發布會，與造車無關。

小米確認，將於29日晚上7點30分舉辦小米春季新品發布會。其宣傳海報僅展示雷軍穿上一身春裝，向前奔跑。並以口號「生生不息」，稱「有些重要的事情想要告訴你」，無特別新品資訊。

由於小米手機也公布了該消息，所以目前猜測新品中也會包含新款旗艦手機。另綜合近日爆料消息來看，小米11 Pro、小米筆記本Pro登場的可能性比較大，其他則預計還有小米MIX 4、小米手環6等。

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另外，小米早前已宣布，3月30日在港正式發售小米11，購買新機可附送原裝充電器及充電綫，8GB+256GB版Mi 11售價為5,699港元，現已正式接受預訂。

小米11上手試機影片：

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責任編輯：張寶燕