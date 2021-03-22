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【港視股價】HKTVmall擬下月中推極速送服務　一小時內快速送貨

股市 10:16 2021/03/22

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【港視股價】HKTV Mall擬下月中推極速送服務　一小時內快速送貨

香港電視 （01137） 旗下網購平台HKTVmall據報4月中推出全天候24小時的「HKTVExpress（極速送）」服務，主打生活雜貨及外賣送遞，務求做到一小時內快速送貨。香港電視股價今早變動不大，現跌0.5%，報13.04元，成交額849萬元。

花旗夥HKTVmall推出憑分消費獎賞優惠 　大派HKTVmall購物禮券【下一頁】

《明報》 報道， HKTVmall本月已向商戶收集意向。根據商戶提供的簡報，HKTV極速送服務可將線下零售店與兩公里內的客人連結起來，並歡迎任何類別的零售店舖，包括現時未加入HKTVmall的商戶，預計將有90%的HKTVmall O2O店、現有及新商戶參與。

據悉，客人在HKTVmall極速送下單後，商戶在其應用程式頁面確認訂單並執拾貨品，送遞員會在25分鐘內到達店舖，35分鐘內將訂單送到客人手上。有別於過往HKTVmall採用「集運」形式，客人可在多個商戶購物，商戶再按指定時間送到平台的中轉倉，最後由車隊派發或在自取點取貨。新業務極速送相信只能選擇一間店舖購物，簡報內就以O2O店為例子，店舖目前亦有出售水果等新鮮食品。

滙豐HSBC都要同HKETmall合作，詳見【下一頁】

報道指，為吸引商戶參加，服務推出初期，不會像HKTVmall般收取1.8萬元年費，首3個月亦以低佣招倈，港視收取15%佣金，合約餘下時間則收25%佣金，有別於HKTVmall生活雜費約24%至28%的佣金率，包裝要求較原先更簡單，如訂單產品受損將由港視負責，商戶亦毋須承擔運送成本。

客人方面，訂單金額介乎50至199元的送遞費為20元，200元或以上就減至10元，如果未滿50元，仍要支付20元送遞費。HKTV極速送將支援24小時運作，商戶可自設營業時間，如確認後無法完成訂單將被罰20元。

相關文章：【港視股價】HKTVmall 2月GMV按年跌5.4%、按月跌19%　港視股價急挫一成

相關文章：【阿里巴巴】天貓香港擬於數月推出　挑戰HKTVmall？

編輯：吳敏芳

港股 網購平台 零售 外賣 香港電視（01137） HKTV Mall HKTV

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