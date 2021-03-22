【港股市況】恒生指數午後初段跌約50點　小米逆市升2%、美團跌近3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒生指數今早低開189點，早段一度倒升逾百點，惟反彈力度不足，大市再度回落，恒生指數半日跌51點，報28939點，成交785億元。科指半日跌0.5%，報8505點。小米 （01810） 逆市升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌近3%；舜宇光學 （02382） 挫6%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【13：18】中國升海 （01676） 升幅擴大至九成，破頂高見2.7元。中國升海公布，公司與一名獨立第三方正就潛在收購電商業務事項進行討論。

【13：17】國藥 （01099） 股價績後造好，最新升半成，高見19.26元。

【13：07】長和 （00001） 升逾3%，高見62.6元。

【回購│利好】長和回購20萬股涉1216萬 股價逆市升逾3%

【13：02】安居客擬來港上市 集資78億元

【13：01】港股午後初段跌約50點，報28940點。

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【12：55】光啟科學控股股東質押股份遭斬倉

【12：55】潤啤去年多賺59.6%派末期息0.131元人幣 今年首兩月銷量大致恢復至19年同期水平

【12：50】中糧包裝去年盈利增29% 增末期息連特息至0.177港元

【12：30】雅生活服務去年多賺4成 全年派0.52元

【12：30】建滔積層板去年多賺17%末期息連特別息50仙 建滔集團末期息連特別息派2元

【12：00】恒生指數半日跌51點，報28939點，成交785億元。科指半日跌0.5%，報8505點。小米 （01810） 逆市升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌近3%；舜宇光學 （02382） 挫6%。

【11：43】港股中午收市前跌約40點，報28950點。

【11：42】美十年期債息回落至1.7厘以下，最新報1.68厘，滙豐 （00005） 跌近1%；渣打 （02888） 跌逾1%。

【滙豐HSBC】滙豐總行大廈今起重新投入服務 已進行深層清潔及消毒

【11：33】中電信 （00728） 股價造好，逆市升6%，高見2.85元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%；深證升0.7%；創業板指升1%。

【11：28】百融雲創6608招股反應熱烈 孖展245億元、超額認購近61倍（不斷更新）

【11：27】騰訊 （00700） 最新升0.8%，報633元，早段曾高見643.5元。

騰訊旗下《王者榮耀》首與Burberry合作為人氣英雄設計新皮膚 Burberry 首席創意總監親自操刀

【11：21】iShares安碩富時中國A50 ETF開支比率下調至35個基點

【11：19】港股跌幅收窄至約35點，報28955點。

【11：19】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【11：07】晶苑 （02232） 獲大摩上調評級至增持，目標價升至4.3元，晶苑股價升逾兩成，破頂高見4.34元。

【10：59】內銀股力撐，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾2%；農行 （01288） 升逾4%，破頂高見3.3元；招行 （03968） 績後亦升逾4%。

【10：51】長實 （01113） 回吐逾2%，低見49.3元；至於長和 （00001） 則升逾2%，高見62.35元。

【10：50】舜宇光學 （02382） 跌逾6%，低見178元；瑞聲 （02018） 則逆市靠穩，升0.1%。

【10：45】微盟 （02013） 績後自公布後跌勢未止，股價今早再跌半成，低見16.2元。

【10：45】大市跌幅擴大至140點，報28850點

【10：40】敍福樓 （01978） 升兩成，高見0.61元。敘福樓預期去年純利不少於1.3億元，2019年度虧損約1120萬元。

【異動股】叙福樓發盈喜急彈兩成 富臨北角皇宮今結業

【10：39】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見322.2元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【10：38】大市跌約60點，報28929點，科指跌0.8%，報8480點。

【10：23】舜宇光學 （02382） 跌幅擴大至逾4%，低見181.2元。

【10：17】港視 （01137） 跌近0.5%，低見12.9元。

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【10：15】招行 （03968） 績後造好，股價升幅擴大至半成，高見64.1元。

【10：13】環球大通投資 （00905） 飈升八成，破頂高見0.19元，成交64萬元。

【10：11】港股最新再度轉跌約15點，回落至29000點以下。

【10：07】小米 （01810） 升幅收窄至1.7%，小米手機於官方微博公布，將於3月29日19：30舉行春季新品發布會。

【10：04】大市升幅收窄至不足10點。

【09：55】汽車股向上，其中長汽 （02333） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 、華晨 （01114） 升逾1%；廣汽 （02238） 跌0.1%

【09：51】舜宇 （02382） 逆市跌近3%，低見183.6元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 則升0.2%。

【09：48】信義玻璃 （00868） 升半成，破頂高見26.45元。根據聯交所資料顯示，信義玻璃行政總裁董清世於3月18日增持公司46萬股或0.01%，每股平均作價24.6413元，涉資1133.5萬元，最新持股量升至11.43%。

【09：47】遠洋服務 （06677） 績後挫逾6%，低見4.56元。遠洋服務去年純利按年增長25%至2.6億元人民幣，派末期息每股0.055元人民幣。

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分 去年多賺25%至2.6億元人幣

【09：45】港股早段升幅擴大至逾百點，恒指報29101點，升110點；科指轉升0.9%，報8626點。

【09：43】網易 （09999） 升逾4%，高見171元。ATMXJ方面個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 升近4%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：40】內銀股上揚，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升逾2%；招行 （03968） 績後升逾3%。

【業績｜內銀股】招行全年多賺4.8% 息增4.4%至1.253人幣

【09：39】中國升海 （01676） 飈升六成，破頂高見2.3元，成交325萬元。

【09：38】紫金礦業 （02899） 績後跌近3%，低見10.32元。紫金去年純利65億元人民幣，按年增長52%。

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元 全年多賺52%至65億人幣

【09：37】大市轉升，恒指升近20點，報29010點。

【09：36】小米 （01810） 早段升3%，高見27.15元。

【09：35】港股早段跌幅收窄至近100點，恒指跌94點，報28896點；科指跌0.3%，報8524點。

【09：33】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別於3.85%及4.65%不變。

【09：33】煤氣 （00003） 績後逆市靠穩，股價升0.5%。

【業績｜公用股】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 無考慮今年調整煤氣費（第二版）

【09：31】禹洲 （01628） 發盈警，料去年純利顯著下跌，股價早段跌逾6%，低見2.79元。

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【09：30】滙豐 （00005） 開市跌2%，低見45.85元；渣打 （02888） 同跌2%，低見52.5元。另外，友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：27】人行公開市場進行100億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【09：27】I.T （00999） 升逾1%。I.T公布將於4月16日舉行表決I.T私有化的特別股東大會。

【I.T私有化】I.T 4月16日表決私有化 獨立財顧稱私有化價格合理

【09：20】恒生指數開報28801點，跌189點。科指跌0.3%，開報8529點。小米 （01810） 逆市升近2%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【小米手機】小米雷軍預告周一有「BIG NEWS」 小米手機稱周一10點不見不散

【09：13】期指開報28934點，無升跌。

【08：46】恒指黑期升47點，報28931點；道指期貨跌76點，報32427點。

【08：40】雲頂新耀去年虧損擴至56.58億元人民幣

【07：50】國藥去年多賺近15% 派末期息0.69元人民幣

【07：45】百度9888獲40萬人認購 凍資1585億（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29150點，升160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.5元，跌0.3元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報641.75元，升13.75元或2.2%。

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

【開市9點半】百度暗盤恐潛水 睇納指期貨及美債息做指標 小米雷軍今日有「BIG NEWS」

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責任編輯︰梁浩碩