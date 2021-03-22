【港股市況】恒生指數低開189點後倒升　雷軍預告有「BIG NEWS」小米升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指上周五跌234點，納指則升近0.8%。恒生指數今早開報28801點，跌189點。科指跌0.3%，開報8529點。小米 （01810） 逆市升近2%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

即市走勢︰

【09：48】信義玻璃 （00868） 升半成，破頂高見26.45元。根據聯交所資料顯示，信義玻璃行政總裁董清世於3月18日增持公司46萬股或0.01%，每股平均作價24.6413元，涉資1133.5萬元，最新持股量升至11.43%。

【09：47】遠洋服務 （06677） 績後挫逾6%，低見4.56元。遠洋服務去年純利按年增長25%至2.6億元人民幣，派末期息每股0.055元人民幣。

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分 去年多賺25%至2.6億元人幣

【09：45】港股早段升幅擴大至逾百點，恒指報29101點，升110點；科指轉升0.9%，報8626點。

【09：43】網易 （09999） 升逾4%，高見171元。ATMXJ方面個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 升近4%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：40】內銀股上揚，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升逾2%；招行 （03968） 績後升逾3%。

【業績｜內銀股】招行全年多賺4.8% 息增4.4%至1.253人幣

【09：39】中國升海 （01676） 飈升六成，破頂高見2.3元，成交325萬元。

【09：38】紫金礦業 （02899） 績後跌近3%，低見10.32元。紫金去年純利65億元人民幣，按年增長52%。

【09：37】大市轉升，恒指升近20點，報29010點。

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元 全年多賺52%至65億人幣

【09：36】小米 （01810） 早段升3%，高見27.15元。

【09：35】港股早段跌幅收窄至近100點，恒指跌94點，報28896點；科指跌0.3%，報8524點。

【09：33】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別於3.85%及4.65%不變。

【09：33】煤氣 （00003） 績後逆市靠穩，股價升0.5%。

【業績｜公用股】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 無考慮今年調整煤氣費（第二版）

【09：31】禹洲 （01628） 發盈警，料去年純利顯著下跌，股價早段跌逾6%，低見2.79元。

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【09：30】滙豐 （00005） 開市跌2%，低見45.85元；渣打 （02888） 同跌2%，低見52.5元。另外，友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：27】人行公開市場進行100億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【09：27】I.T （00999） 升逾1%。I.T公布將於4月16日舉行表決I.T私有化的特別股東大會。

【I.T私有化】I.T 4月16日表決私有化 獨立財顧稱私有化價格合理

【09：20】恒生指數開報28801點，跌189點。科指跌0.3%，開報8529點。小米 （01810） 逆市升近2%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【小米手機】小米雷軍預告周一有「BIG NEWS」 小米手機稱周一10點不見不散

【09：13】期指開報28934點，無升跌。

【08：46】恒指黑期升47點，報28931點；道指期貨跌76點，報32427點。

【08：40】雲頂新耀去年虧損擴至56.58億元人民幣

【07：50】國藥去年多賺近15% 派末期息0.69元人民幣

【07：45】百度9888獲40萬人認購 凍資1585億（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29150點，升160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.5元，跌0.3元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報641.75元，升13.75元或2.2%。

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

【開市9點半】百度暗盤恐潛水 睇納指期貨及美債息做指標 小米雷軍今日有「BIG NEWS」

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責任編輯︰梁浩碩