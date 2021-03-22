【恒指夜期】美股開市納指升0.8%　百度美股升逾1%　滙豐倫敦高港0.7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股收市後，歐洲股市窄幅上落，美股開市道指跌近百點，納指升0.8%，反映科技股受支持，債息回落至1.7厘以下，暫處1.684厘，夜期回升64點，越28900關，滙豐倫敦折算報46.33港元，較港收市價46元高0.7%。

北水弱勢，全日僅錄4億元淨流入。美團 （03690） 再遭北水沽貨，單日沽出11.3億元，美團在缺少北水支持下，急跌3.7%，全日成交61億元。

恒生指數早段一度倒升逾百點，惟反彈力度不足，大市再度回落，恒生指數全日跌105點，收報28885點，成交1342億元。長和 （00001） 逆市升逾3%；小米 （01810） 升近2%；騰訊 （00700） 升近1%；招行 （03968） 升逾4%。

北水資金流向：

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港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【21：37】美股開市，道指跌近百點，納指升0.8%。恒指夜期升70點，報28925點。百度美股升逾1%，報260.47美元。

【21：12】夜期升64點。

【19：00】夜期升51點。

【18：59】【HSBC滙豐裁員】滙豐據報向香港合規部開刀 擬裁減至少100名員工、將部分職能移師廣州

【18：31】夜期升57點

【16：10】恒生指數全日跌105點，收報28885點，成交1342億元。長和 （00001） 逆市升逾3%；小米 （01810） 升近2%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 跌逾3%；招行 （03968） 升逾4%。

【16：00】恒指U盤前跌79點，報28911點。

【15：39】中國升海 （01676） 尾市升幅擴大至一倍，破頂高見2.83元，成交2749萬元。

【15：30】港股尾市跌約30點，28959點。

【15：12】嗶哩嗶哩9626孖展錄355億 超購46倍（不斷更新）

【15：07】美團 （03690） 尾市跌逾4%，低見319元；阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 升2%。

【15：00】內地股市向好，上證全日升1.1%；深證升1.1%；創業板指升1%。

【14：50】僑雄 （00381） 午後跌逾兩成，低見0.14元。僑雄宣布有關收購北京金迪克生物技術研究所若干股權的諒解備忘錄，於上周五（19日）已終止。

【14：36】潤啤 （00291） 績後挫半成，低見58.3元。

【14：33】長和 （00001） 升幅擴大至逾4%，報63元，高見63.2元。

【14：23】高雅光學 （00907） 升逾16%，高見1.6元。

【14：13】潤電 （00836） 升勢未止，股價再升半成，破頂高見10.98元。

【14：05】大市轉升，恒指升約20點，報29010點；科指跌0.1%，報8541點。

【13：31】泡泡瑪特 （09992） 午後跌幅擴大至一成，低見61.55元，成交3.2億元。

【13：28】小米 （01810） 午後升3%，報27.05元，今早曾高見27.35。

【13：18】中國升海 （01676） 升幅擴大至九成，破頂高見2.7元。中國升海公布，公司與一名獨立第三方正就潛在收購電商業務事項進行討論。

【異動股】中國升海1676潛在收購電商業務 午後狂升8成、3日累升兩倍

【13：17】國藥 （01099） 股價績後造好，最新升半成，高見19.26元。

【13：07】長和 （00001） 升逾3%，高見62.6元。

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【13：02】安居客擬來港上市 集資78億元

【13：01】港股午後初段跌約50點，報28940點。

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【12：55】光啟科學控股股東質押股份遭斬倉

【12：55】潤啤去年多賺59.6%派末期息0.131元人幣 今年首兩月銷量大致恢復至19年同期水平

【12：50】中糧包裝去年盈利增29% 增末期息連特息至0.177港元

【12：30】雅生活服務去年多賺4成 全年派0.52元

【12：30】建滔積層板去年多賺17%末期息連特別息50仙 建滔集團末期息連特別息派2元

【12：00】恒生指數半日跌51點，報28939點，成交785億元。科指半日跌0.5%，報8505點。小米 （01810） 逆市升逾2%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 跌近3%；舜宇光學 （02382） 挫6%。

【11：43】港股中午收市前跌約40點，報28950點。

【11：42】美十年期債息回落至1.7厘以下，最新報1.68厘，滙豐 （00005） 跌近1%；渣打 （02888） 跌逾1%。

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【11：33】中電信 （00728） 股價造好，逆市升6%，高見2.85元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%；深證升0.7%；創業板指升1%。

【11：28】百融雲創6608招股反應熱烈 孖展245億元、超額認購近61倍（不斷更新）

【11：27】騰訊 （00700） 最新升0.8%，報633元，早段曾高見643.5元。

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【11：21】iShares安碩富時中國A50 ETF開支比率下調至35個基點

【11：19】港股跌幅收窄至約35點，報28955點。

【11：19】蔚來、小鵬及理想汽車聘投行籌備香港上市 中資電動車新勢力合共集資390億元（第二版）

【11：07】晶苑 （02232） 獲大摩上調評級至增持，目標價升至4.3元，晶苑股價升逾兩成，破頂高見4.34元。

【10：59】內銀股力撐，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾2%；農行 （01288） 升逾4%，破頂高見3.3元；招行 （03968） 績後亦升逾4%。

【10：51】長實 （01113） 回吐逾2%，低見49.3元；至於長和 （00001） 則升逾2%，高見62.35元。

【10：50】舜宇光學 （02382） 跌逾6%，低見178元；瑞聲 （02018） 則逆市靠穩，升0.1%。

【10：45】微盟 （02013） 績後自公布後跌勢未止，股價今早再跌半成，低見16.2元。

【10：45】大市跌幅擴大至140點，報28850點

【10：40】敍福樓 （01978） 升兩成，高見0.61元。敘福樓預期去年純利不少於1.3億元，2019年度虧損約1120萬元。

【異動股】叙福樓發盈喜急彈兩成 富臨北角皇宮今結業

【10：39】美團 （03690） 跌幅擴大至3%，低見322.2元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【10：38】大市跌約60點，報28929點，科指跌0.8%，報8480點。

【10：23】舜宇光學 （02382） 跌幅擴大至逾4%，低見181.2元。

【10：17】港視 （01137） 跌近0.5%，低見12.9元。

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【10：15】招行 （03968） 績後造好，股價升幅擴大至半成，高見64.1元。

【10：13】環球大通投資 （00905） 飈升八成，破頂高見0.19元，成交64萬元。

【10：11】港股最新再度轉跌約15點，回落至29000點以下。

【10：07】小米 （01810） 升幅收窄至1.7%，小米手機於官方微博公布，將於3月29日19：30舉行春季新品發布會。

【10：04】大市升幅收窄至不足10點。

【09：55】汽車股向上，其中長汽 （02333） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升逾3%；吉利 （00175） 、華晨 （01114） 升逾1%；廣汽 （02238） 跌0.1%

【09：51】舜宇 （02382） 逆市跌近3%，低見183.6元；另一手機孖寶瑞聲 （02018） 則升0.2%。

【09：48】信義玻璃 （00868） 升半成，破頂高見26.45元。根據聯交所資料顯示，信義玻璃行政總裁董清世於3月18日增持公司46萬股或0.01%，每股平均作價24.6413元，涉資1133.5萬元，最新持股量升至11.43%。

【09：47】遠洋服務 （06677） 績後挫逾6%，低見4.56元。遠洋服務去年純利按年增長25%至2.6億元人民幣，派末期息每股0.055元人民幣。

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分 去年多賺25%至2.6億元人幣

【09：45】港股早段升幅擴大至逾百點，恒指報29101點，升110點；科指轉升0.9%，報8626點。

【09：43】網易 （09999） 升逾4%，高見171元。ATMXJ方面個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 升近4%；京東 （09618） 升逾1%。

【09：40】內銀股上揚，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升逾2%；招行 （03968） 績後升逾3%。

【業績｜內銀股】招行全年多賺4.8% 息增4.4%至1.253人幣

【09：39】中國升海 （01676） 飈升六成，破頂高見2.3元，成交325萬元。

【09：38】紫金礦業 （02899） 績後跌近3%，低見10.32元。紫金去年純利65億元人民幣，按年增長52%。

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元 全年多賺52%至65億人幣

【09：37】大市轉升，恒指升近20點，報29010點。

【09：36】小米 （01810） 早段升3%，高見27.15元。

【09：35】港股早段跌幅收窄至近100點，恒指跌94點，報28896點；科指跌0.3%，報8524點。

【09：33】人行維持一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別於3.85%及4.65%不變。

【09：33】煤氣 （00003） 績後逆市靠穩，股價升0.5%。

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【09：31】禹洲 （01628） 發盈警，料去年純利顯著下跌，股價早段跌逾6%，低見2.79元。

【09：30】知乎擬紐交所上市籌最多10億美元 阿里巴巴騰訊京東齊認購

【09：30】滙豐 （00005） 開市跌2%，低見45.85元；渣打 （02888） 同跌2%，低見52.5元。另外，友邦 （01299） 跌0.8%。

【09：27】人行公開市場進行100億元人民幣7天期逆回購操作，另有100億元人民幣逆回購到期。

【09：27】I.T （00999） 升逾1%。I.T公布將於4月16日舉行表決I.T私有化的特別股東大會。

【I.T私有化】I.T 4月16日表決私有化 獨立財顧稱私有化價格合理

【09：20】恒生指數開報28801點，跌189點。科指跌0.3%，開報8529點。小米 （01810） 逆市升近2%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

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【09：13】期指開報28934點，無升跌。

【08：46】恒指黑期升47點，報28931點；道指期貨跌76點，報32427點。

【08：40】雲頂新耀去年虧損擴至56.58億元人民幣

【07：50】國藥去年多賺近15% 派末期息0.69元人民幣

【07：45】百度9888獲40萬人認購 凍資1585億（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29150點，升160點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.5元，跌0.3元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報641.75元，升13.75元或2.2%。

【07：30】美股上周五個別發展，儲局宣布收緊銀行資本金要求，美債息高企，道指跌234點，報32627點；標普500指數報3913點，跌2點；納指收市倒升99點或0.76%，報13215點。

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責任編輯︰梁浩碩