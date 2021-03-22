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【業績｜生物科技股】雲頂新耀去年虧損擴至56.58億元人民幣　績後跌逾3%

股市 16:15 2021/03/22

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【業績】雲頂新耀去年虧損大增至56.58億元人民幣

生物科技股雲頂新耀 （01952） 公布業績，雲頂新耀去年虧損由2.14億元人民幣大幅擴大至56.58億元人民幣，主因於向投資者發行的金融工具公允值變動產生虧損49.38億元人民幣。經調整虧損則由4.4億元人民幣增至6.03億元人民幣，主要由於研發開支及一般及行政開支增加所致。不派息。

雲頂新耀績後低開0.6%，開報81.45元，其後反覆向下，最終收報79元，跌3.5%，成交1880萬元。

期內，研發開支由1.5億人民幣增至3.77億元人民幣，主要由於對候選藥物開展額外的臨床試驗，以及拓展研發團隊；至於一般及行政開支由5390萬元人民幣增至2.78億元人民幣，主要由於首次公開發售費用及組織團隊擴充令僱員薪酬增加所致。

另外，雲頂新耀公布國家藥品監督管理局已受理XeravaTM（依拉環素，eravacycline）在中國用於治療成人複雜性腹腔內感染（「cIAI」）的藥品上市許可申請。

【業績│醫藥股】國藥去年多賺近15%　派末期息0.69元人民幣

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元　全年多賺52%至65億人幣

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分　去年多賺25%至2.6億元人幣

責任編輯︰梁浩碩

港股 雲頂新耀—B（01952）
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