【業績│醫藥股】國藥去年多賺近15%派末期息0.69元人民幣　股價升逾3%

▲ 【業績│醫藥股】國藥去年多賺近15% 派末期息0.69元人民幣

國藥 （01099） 公布業績，國藥去年歸母淨利潤71.87億元人民幣，按年增長14.95%。每股盈利2.31元人民幣，增長9.48%，國藥派末期息每股0.69元人民幣。國藥股價績後高開1.4%，其後升幅擴大，高見19.34元，最終收報18.88元，升3.3%，成交4.7億元。

期內，國藥團實現營業收入4564.15億元人民幣，按年增長7.32%。毛利為403.23億元人民幣，按年升7.44%，毛利率8.83%。

其中，醫藥分銷收入3482.94億元人民幣，按年升3.25%，佔集團總收入74.18%；醫藥零售收入241.64億元人民幣，按年升22.02%；醫療器械收入894.02億元人民幣，按年升29.02%。

截至2020年底，零售門店總數達到8977家，較上年底增加2773家。其中，集團附屬公司國藥控股國大藥房有限公司的零售藥店達到7660家，較上年末增加2639家；專業藥房1317家，較上年末增加134家。

【業績│醫藥股】石藥集團去年純利升38.9% 末期息減少55%至9仙

責任編輯︰梁浩碩