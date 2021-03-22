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【基金動向】Global X推「中國版ARKK」應市 鍾駿：債息無阻結構性增長

理財智慧 12:03 2021/03/22

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未來資產旗下Global X於本月11日推出兩隻中國新經濟主題ETF: Global X中國創新者主動型ETF（03058）及中國全球領導ETF（03050）。Global X ETFs銷售副總裁鍾駿指，過去推出一系列中國新經濟主題ETF後，很多散戶也不知道應選擇那一個主題，故此推出Global X中國創新者主動型ETF，交由其團隊決定應持有甚麼主題的股份，以回應市場需求。

【美股分析】效仿契媽買股　呢隻ETF年內賺33%　回報大幅跑贏ARKK

現時基金看好四大主題，包括電商、生物科技及遠程醫療、雲端，以及自動化，他解釋過去內地經濟受惠於資源密集的製造業、出口及廉價勞工，但這卻會限制經濟、社會、環境不平衡，加上內地出生率下降導致人口紅利減少，未來經濟增長將更依賴科技發展。

至於中國全球領導ETF則是傳統被動型ETF，主要追蹤Factset中國全球領導指數。他解釋，該指數納入不同行業中，收入最高的首兩位中國企業，當中不乏科技及製造業龍頭。

對於近日債息波動導致新經濟股調整，他指兩者關係並非必然，如美國十年期國債孳息率便於2016年上升，惟同期科技股權重較大的納指亦同樣趨升，相對於短期的債息波動，投資者應更加關注結構性增長。

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撰文 : 林展鋒

經濟 ETF 基金 生物科技 雲端 新經濟 行業 主動型ETF 納斯達克綜合指數 指數

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