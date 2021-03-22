【開市9點半】百度暗盤恐潛水　睇納指期貨及美債息做指標　小米雷軍今日有「BIG NEWS」

（1）百度（新上市編號：09888）今日公布分配結果，自從招股價定價後，美股3天走勢由有水位，變成無水位，今日港股收市後有暗盤，預期有認購而短炒的投資者，或先於暗盤市場沽貨走人，否則可睇多晚美股走勢，可先觀望（A）下午的納指期貨及（Ｂ）美債息走勢，才部署下一步策略。

即睇開市9點半重點：

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【百度上市】百度9888定價252元 水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）

（2）小米 （01810） 有新機發布？董事長雷軍玩神秘，雷軍周日晚上在微博上發文稱「BIG NEWS，明天見。」小米手機微博也表示「明早十點，不見不散。」，雷軍一向在微博個人帳號作手機宣傳，留意小米推新機消息未必即時有利股價，反而開賣反應對股價有正面影響。

【小米手機】小米雷軍預告周一有「BIG NEWS」 小米手機稱周一10點不見不散

（3）明星中概股嗶哩嗶哩bilibili （新上市編號：09626） 正在招股，大眾對俗稱「B站」的嗶哩嗶哩印象為「二次元」、「動漫」、「年輕人聚集地」，嗶哩嗶哩bilibili 真正靠甚麼賺錢？

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫 突破300億、超購41倍（不斷更新）

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？ 看清「B站」真正靠甚麼賺錢

（4）港元滙價有轉弱的跡象，7.77港元水平，金管局即解畫，強調與人大修改香港選舉制度無關，走資只是內地企業IPO後，將錢調回內地使用。

【資金流走】港滙轉弱趨7.77水平 余偉文：與人大修改選舉制度無關

（5）滙豐總行重開，其實只是封了3日，預期不會影響滙豐生意，可以純粹當疫情新聞去了解。

【滙豐HSBC】滙豐總行大廈周一重新投入服務 已進行深層清潔及消毒

（6）紫金礦業增加末期息，每10股派1.2元人民幣，對上一年每10股才派1元人民幣，全年純利65億元人民幣，按年增長52%；收入1715億元，按年升26%。

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元 全年多賺52%至65億人幣

（7）遠洋服務去年12年上市，上市後首次宣布派末期息每股0.055元人民幣，去年純利按年增長25%至2.6億元人民幣，收入按年增加11%至20.2億元。

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分 去年多賺25%至2.6億元人幣

（8）疫情痛擊酒樓，稻香去年淨虧損5796萬元，集團建議派息末期息每股3仙，按年減少14.3%。

【業績｜餐飲股】稻香去年盈轉虧蝕近5800萬 叙福樓預告至少賺1.3億

（9）綠地香港2億收購廣州番禺項目部分權益，同時提供逾20億財務資助。

綠地香港2億收購廣州番禺項目部分權益 並提供26億財務資助

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

編輯：陳華