  • 16°C
香港時間 : 2021322日 (一) 07:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】百度暗盤恐潛水　睇納指期貨及美債息做指標　小米雷軍今日有「BIG NEWS」

股市 06:45 2021/03/22

分享：

（1）百度（新上市編號：09888）今日公布分配結果，自從招股價定價後，美股3天走勢由有水位，變成無水位，今日港股收市後有暗盤，預期有認購而短炒的投資者，或先於暗盤市場沽貨走人，否則可睇多晚美股走勢，可先觀望（A）下午的納指期貨及（Ｂ）美債息走勢，才部署下一步策略。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）

（2）小米 （01810） 有新機發布？董事長雷軍玩神秘，雷軍周日晚上在微博上發文稱「BIG NEWS，明天見。」小米手機微博也表示「明早十點，不見不散。」，雷軍一向在微博個人帳號作手機宣傳，留意小米推新機消息未必即時有利股價，反而開賣反應對股價有正面影響。

【小米手機】小米雷軍預告周一有「BIG NEWS」　小米手機稱周一10點不見不散

（3）明星中概股嗶哩嗶哩bilibili  （新上市編號：09626）  正在招股，大眾對俗稱「B站」的嗶哩嗶哩印象為「二次元」、「動漫」、「年輕人聚集地」，嗶哩嗶哩bilibili 真正靠甚麼賺錢？

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢

（4）港元滙價有轉弱的跡象，7.77港元水平，金管局即解畫，強調與人大修改香港選舉制度無關，走資只是內地企業IPO後，將錢調回內地使用。

【資金流走】港滙轉弱趨7.77水平　余偉文：與人大修改選舉制度無關

（5）滙豐總行重開，其實只是封了3日，預期不會影響滙豐生意，可以純粹當疫情新聞去了解。

【滙豐HSBC】滙豐總行大廈周一重新投入服務　已進行深層清潔及消毒

（6）紫金礦業增加末期息，每10股派1.2元人民幣，對上一年每10股才派1元人民幣，全年純利65億元人民幣，按年增長52%；收入1715億元，按年升26%。

【業績｜金礦股｜加派息利好】紫金礦業派末期息0.12元　全年多賺52%至65億人幣

（7）遠洋服務去年12年上市，上市後首次宣布派末期息每股0.055元人民幣，去年純利按年增長25%至2.6億元人民幣，收入按年增加11%至20.2億元。

【業績｜物管股】遠洋服務末期息5.5分　去年多賺25%至2.6億元人幣

（8）疫情痛擊酒樓，稻香去年淨虧損5796萬元，集團建議派息末期息每股3仙，按年減少14.3%。

【業績｜餐飲股】稻香去年盈轉虧蝕近5800萬 叙福樓預告至少賺1.3億

（9）綠地香港2億收購廣州番禺項目部分權益，同時提供逾20億財務資助。

綠地香港2億收購廣州番禺項目部分權益　並提供26億財務資助

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

編輯：陳華

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？
2021/03/19
【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？
【開市9點半】拼多多創辦人黃崢41歲退下來　百度定價後美股升　初現水位850元
2021/03/18
【開市9點半】拼多多創辦人黃崢41歲退下來　百度定價後美股升　初現水位850元
【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩　今年31歲身家248億　「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%
2021/03/17
【開市9點半】徐逸20歲創建嗶哩嗶哩　今年31歲身家248億　「B站」股價曾彈7%收市僅升1.5%
【開市9點半】阿里巴巴傳遭內地當局要求剝離媒體資產 監管憂慮何時休？
2021/03/16
【開市9點半】阿里巴巴傳遭內地當局要求剝離媒體資產 監管憂慮何時休？
【開市9點半】聯儲局周四出議息結果　美債息有機會2厘？
2021/03/15
【開市9點半】聯儲局周四出議息結果　美債息有機會2厘？
港股 遠洋服務（06677） 紫金礦業（02899） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 小米集團－W（01810） 餐飲 綠地香港（00337） 百度集團—SW（09888） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【新股IPO】百度9888獲40萬人認購　凍資1585億（附分配結果）

下一篇文章

【I.T私有化】I.T 4月16日表決私有化　獨立財顧稱私有化價格合理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626僅二次元社區咁簡單？　看清「B站」真正靠甚麼賺錢
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　突破300億、超購41倍（不斷更新）
【開戶優惠】銀行搶推開戶迎新賞 最豪獎4萬8千元
【開戶優惠】銀行搶推開戶迎新賞 最豪獎4萬8千元
【Tesla】馬斯克：若特斯拉汽車用於間諜活動 公司將被關閉（第二版）
【Tesla】馬斯克：若特斯拉汽車用於間諜活動 公司將被關閉（第二版）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位蒸發暫蝕百元（不斷更新）