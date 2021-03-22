▲ 【新股IPO】香港引入SPAC散戶更難玩？ 馬時亨：落入無公信力團隊好大鑊

美國處於SPAC狂熱（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司），被視為企業快借殼上市工具，今年不足3個月，美國SPAC宗數、集資額已逼近去年全年，而且愈來愈多亞洲富豪、投資者越洋參與，港府最近已表明正研究在香港引入SPAC的可行性。財庫局兩名前局長馬時亨、陳家強向本報稱，香港引入新金融工具不是壞事，但馬時亨提醒，需要考慮散戶知識水平，若由無公信力團隊參與SPAC，對香港市場「好大鑊」。

SPAC的運行模式，大致是先由私募基金、創投成立SPAC上市集資，要在特定時間（一般為18或24個月）收購資產，否則需向投資者發還資金。美國SPAC大熱與散戶參與也不無關係。當地新股市場一向以機構投資者為主，SPAC的架構將IPO步驟一分為二，散戶可在SPAC上市後、進行併購前買賣，較傳統新股上市後才能買賣，更早入場。

不過，香港新股機制為零售客設有公開招股部分，甚至設有回撥機制，增加分貨機會，一旦香港引入類似美國的SPAC流程，SPAC以私人投資公共股權（PIPE，或稱定向增發）配股，散戶就難以直接參與，反而會降低入場機會。

證監會和港交所向金融領導委員會簡介「SPAC」 陳茂波：研究推出，可見【下一頁】

圖解美國SPAC基本概念

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馬時亨早已參與美股SPAC，在前財政司司長梁錦松發起的新風天域（現已改稱新風醫療，但正部署退市）出任董事。馬時亨對本報表示，SPAC上市一刻無大問題，但若注入資產時是「渣嘢」，由無公信力的團隊利用SPAC套錢就會產生大麻煩，「香港需不需要SPAC，有得拗，有排拗」。

他指出，美國是披露為主市場，人人都知道規則，而且以機構為主，買入去的人通常都知道是甚麼、知識水平好些，況且美國有集體訴訟權，有更多工具追索。

香港要小心些，在散戶層面，若不是認真研究、未了解注入的資產，見到「ABC」，覺得好野就買就可能好大件事。無事無幹無人會嘈你，但有不好的事發生，就難處理，如果我是交易所、證監會，我會考慮這些因素。

另一位財庫局前局長陳家強就稱，希望港府研究SPAC，認為香港作為金融市場，有合適發展的途徑都會考慮。

更多專家分析SPAC運作方式，可留意本報今日專題報道，可見

港研引入SPAC 散戶參與難度或增

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記者：麥德銘、陳韻妍