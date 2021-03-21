【復活節】Klook Staycation優惠　南洋酒店復活節入住連早晚餐人均346元

▲ Klook將於明天（22日）起，一連七日每天下午12時推出1間Staycation酒店低至4折。（Klook網站圖片）

復活節將至，Klook將於明天（22日）起，一連七日每天下午12時推出1間Staycation酒店低至4折，當中不少Staycation優惠適用於復活節，另有復活節限定酒店美食優惠。

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3月22日開賣的是香港美利酒店，入住N1 Deluxe 客房連雙人晚餐、下午茶及半自助早餐，享用特色雞尾酒及葡萄酒，每間客房更可攜帶1隻寵物，只需$2,805起（人均$1,403起，原價

$7,300起）。不過要復活節過後，4月12日至5月31日入住。

南洋酒店餐飲住宿優惠3月23日開賣，免費升級至尊尚客房一晚住宿，連雙人晚餐及早餐，只需$635起（人均$317起，原價$3,040），即使復活節4月2至5日入住，亦只需$693（人均$346），可於即日起5月31日入住。

海景嘉福洲際酒店優惠3月24日開賣，免費升級半海景客房一晚住宿，連雙人自助晚餐及早餐，只需$1,637起（人均$819起，原價$2,097起），可於3月26日至5月31日入住。

此外，香港康得思酒店的明閣餐廳，推出復活節限定親子點心製作班 (2成人+2小童) 及美點下午茶82折優惠，2大2小只需$888（原價$1,076）就可以製作筍尖藍天使蝦餃、流沙紫薯、兔仔棉花糖等。即日起至4月30日逢星期六供應，復活節期間4月2至6日亦適用。

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責任編輯：朱悅瀅