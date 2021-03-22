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【疫市營商】本地長衫設計師走出框框　設大碼長衫及拼布設計

商業 13:00 2021/03/22

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本地長衫品牌「Cammie Chan Cheongsam」創辦人及設計師陳淑芝直言，設計常被斥「天馬行空」。（曾耀輝攝）

本地長衫品牌「Cammie Chan Cheongsam」主打拼布設計，其創辦人及設計師陳淑芝稱，在投身長衫設計前，未曾有相關設計經驗。但她開始設計長衫，並學習服裝設計後發現，使用不同布料拼貼一件長的工序很複雜。她每次創作新款，交給師傅製作時均很有火花，更常被斥「天馬行空」。不過，磨合了5年，師傅往往被她的堅持說服。

拼布為陳淑芝設計的賣點，而她印象最深刻的一次，是嘗試以窗簾布製作。因窗簾布透氣度較低，冬天款式才適用。她在設計上亦經常使用不同布料，故她自從開始設計，每次與家人旅行第一件事並非搜集當地特色景點，而是找當地售賣布料的店舖。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

店內有售大中小碼長衫　陳淑芝：「反對要瘦先好看」
長衫設計貼身，陳形容，普遍只有身型纖細的女性才有興趣購買，亦甚少品牌推出大碼長衫，她目前設計並在店內銷售的長衫現貨中，亦不設大碼。惟她自己「反對要瘦先好看」，自己亦穿着大碼衫，為此她在店內提供大碼長衫的度身定制服務，冀先推動更多女性穿着。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：馬意文

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