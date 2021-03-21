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【阿斯利康疫苗】挪威決定暫不恢復接種 丹麥再多一人接種後死亡

環球社會熱點 20:16 2021/03/21

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多個歐洲國家相繼恢復使用阿斯利康疫苗，惟挪威公共衛生署決定繼續暫停使用阿斯利康疫苗，並繼續就阿斯利康疫苗進行檢視。歐洲藥品管理局（EMA）早前公布阿斯利康疫苗評估結果，指阿斯利康疫苗安全有效。

德國挪威專家聲稱 發現血栓成因 【下一頁】

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health） 感染控制部門負責人布克霍爾姆表示，有將EMA的評估納入考量，但由於當地接連出現數宗接種阿斯利康疫苗後死亡的個案，因此希望對疫苗進行審查才作決定，最快下周前會有結論。

挪威公共衛生署要求曾接種阿斯利康疫苗而感到不適，有異常瘀傷、皮膚出血或其他嚴重疾病跡象的人士，與衛生服務機構聯絡以進行評估。絕大多數接種阿斯利康疫苗後出現不良反應或血栓的個案，都會在14日內出現相關症狀。

默克爾轉軚 「我會接種阿斯利康疫苗」（第二版）  【下一頁】

此外，丹麥周六（20日）通報出現兩宗接種疫苗後出現嚴重不良反應案例，兩名接種者都是醫護，分別出現血栓及腦出血，其中一人死亡，另一名30多歲的女子情況危殆。

丹麥藥品管理局表示，正調查該疫苗是否帶來潛在副作用。該國至今已有兩人因接種阿斯利康疫苗後死亡，當地政府正就個案進行調查，同時暫停接種阿斯利康直至周四。

責任編輯：郭麗明

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