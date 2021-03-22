【疫市營商】本地長衫零售銷售跌4成　5招應對市場變化

▲ 有本地長衫品牌開發副綫走向高端市場。（曾耀輝攝）

疫情之下港人減少外出，消費亦趨謹慎。有本地長衫品牌眼見疫情有緩和迹象，加上市面上的人流和銷售逐步回暖，開發副綫走向高端市場，並計劃透過網上平台擴展至海外，增加客源。

本地長衫品牌「Cammie Chan Cheongsam」創辦人及設計師陳淑芝坦言，長衫銷售在大時大節期間較好，其店平均每張定單約3,000元至4000元。惟去年受疫情影響，大型的社交活動大減，市民亦減少外出消費，該店曾有7至8個月完全沒有收入，去年營業額按年急跌40%。她續指，幸好去年12月起銷售逐步回復，每月營業額維持7萬至8萬元。

【Kidult商機】抗疫在家要解悶 凱知樂創kkplus品牌搶玩具市場商機

陳表示，疫情前工作較繁忙，然而爆發疫情後讓她有更多時間創作，以及思考品牌的經營方式。而她為了提高品牌的銷售，將在5方面入手：

1）擴大貨品種類

例如：推出了孕婦和嬰兒的長衫款式，以及銷售中式外套。

2）推出聯乘活動

她與其他設計師或藝術家等合作，例如最新與攝影師創作以圖騰為圖案的長衫。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

3）開發新副綫「孰知」

她解釋，有客戶對品質要求較高，要求使用較好的布料，故她提供高級定制服務，攻高端市場。

4）增設網上平台，拓展海外

她稱，近來愈來愈多海外客戶，但電匯手續費昂貴，故她計劃與網購平台合作，推出網上銷售服務，以將生意拓展至海外不同的市場。

【電動車】《香港電動車普及化路線圖》涵蓋6個範疇 汽車科技研發中心設3項相關科研和項目

5）設有新客優惠

她指，客戶一般未必願意花費數千元度身定制長衫。她會提供新客優惠，第一件到店內度身定制的長衫，價格約1,300元，期望藉此推動更多人嘗試穿着。

記者：馬意文

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：