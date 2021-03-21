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【電動車】《香港電動車普及化路線圖》涵蓋6個範疇　汽車科技研發中心設3項相關科研和項目

商業 19:51 2021/03/21

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汽車科技研發中心（APAS）表示，將全力配合相關政策，推動本地電動車的使用和相關設施的發展。

電動車有助減少碳排放。港府日前公布《香港電動車普及化路線圖》，以實現「零碳排放．清新空氣．智慧城市」為目標。汽車科技研發中心（APAS）表示，將全力配合相關政策，推動本地電動車的使用和相關設施的發展。

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌表示，特區政府公布《香港電動車普及化路線圖》，包括「電動私家車」、「電動商用車」、「充電網絡」、「維修服務」、「電池回收」和「協同創新」六個範疇。APAS將致力研發新技術，利用大數據、人工智能等，為電動車的可持續發展提供技術支援和顧問服務。

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該中心進行多項與本地電動車發展相關的科研和顧問項目，包括：
1. 電動的士
APAS為環境保護署（環保署）就有關測試進行顧問研究，並進行試驗計劃，初步選址西貢及大嶼山。

2. 純電動貨車
已獲批創新科技署創新及科技基金的公營機構試用計劃，預期年內兩架純電動貨車，將分別交付環保署和香港廢物處理業協會，開展為期12個月的試驗。

【數碼轉型】近7成港企加快數碼轉型　應用雲端技術保護數據

兩個試驗的地點，分別為1）環保署將在新界西堆填區（即屯門堆填區）試驗；2）香港廢物處理業協會將在新界東南堆填區（即將軍澳堆填區）試驗。

3. 電動公共小巴
APAS制定適合因應本港環境的基本規格和要求，以引導車廠和充電設施供應商，製造可支援快速充電的電動小巴及充電設施。為電動公共小巴和充電設備，提供技術支援。

【Kidult商機】抗疫在家要解悶　凱知樂創kkplus品牌搶玩具市場商機

責任編輯：馬意文

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