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哈里梅根專訪逾90分鐘未曝光片段 英電視台有意播放

環球社會熱點 20:06 2021/03/21

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英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，二人訪問內容成為討論熱話。據悉英國獨立電視台(ITV)打算播放，早前哈里與梅根訪問尚未曝光的絕密片段，片長超過90分鐘。ITV更打算於哈里及哥哥威廉兄弟關係緩和前播出，增加話題性。

英國小報為揭梅根私隱 曾偷聘私家偵探起底 【下一頁】

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）較早前播出哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）訪問，內容引起全球熱烈討論。ITV打算播出尚未放映的獨家絕密片段，片長超過90分鐘，有業界人士透露，ITV對播放完整的訪問片段充滿興趣，有信心播放更多內容會成為收視冠軍。

該訪問長達3小時20分鐘，CBS把它剪輯成1小時25分鐘播放，意味著還有很多訪問內容尚未公開。CBS播出哈里夫婦的專訪後，ITV其後亦在英國播放相同的專訪內容，獲逾1,200萬人觀看。

談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓 【下一頁】

據悉，ITV支付了100萬英鎊購買專訪，但並無涵蓋尚未曝光片段，再加上其他國家電視台亦有購買專訪，估計CBS淨收入達數百萬美元，但哈里及梅根聲稱接受奧花雲費訪問沒有獲取酬勞。

責任編輯：郭麗明

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