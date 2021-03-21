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【數碼轉型】近7成港企加快數碼轉型　應用雲端技術保護數據

商業 19:24 2021/03/21

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Veeam公布《Veeam 2021年數據保護趨勢報告》顯示，近三分之二(66%)港企表示加快了數碼轉型步伐。(資料圖片)

疫情加速企業數碼轉型，雲端數據管理備份解決方案供應商Veeam公布《Veeam 2021年數據保護趨勢報告》顯示，近三分之二(66%)港企表示加快了數碼轉型步伐，整體表現比全球(54%)情況理想，不過轉型中亦面臨不少的挑戰。

【網購商機】NielsenIQ：港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？

【疫市營商】疫情下網上AGM倍增　帶動AGM解決方案商機

調查集合來自28個國家的3,000名IT決策者的意見，了解他們針對數據保護和管理所制定的策略和方法。結果發現，在香港，過去12個月中，接近所有 (97%) 企業表示，意外停機事件經常發生，超過一半(54%)企業認為，持續發生這種情況會導致客戶對企業失去信心。

因此，許多企業意識到雲端技術應用及IT傳遞資訊方法的重要性，綜觀全球，在新冠疫情剛開始的首幾個月中，超過9成 (91%) 企業增加了使用雲端服務的次數；而在香港，67%企業表示會將數據保護轉移到雲端中，希望能適時實踐數碼轉型。

Veeam資訊科技總監及產品策略資深副總裁Danny Allan表示，各個企業都在急切尋求採用雲端技術來實現現代化數據保護方案。到 2023 年，全球77%企業將使用雲端優先備份，提高備份的可靠性，轉移成本管理，並釋放IT資源，專注數碼轉型計劃，使企業能在數碼經濟中脫穎而出。

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責任編輯：朱悅瀅

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