舊牛奶公司宿舍活化成薄鳧林牧場 料年中完成

發展局長黃偉綸周日（21日）發表網誌，表示活化薄扶林道舊牛奶公司高級職員宿舍「薄鳧林牧場」計劃的工程進展順利，預計今年年中完成。

舊牛奶公司高級職員宿舍位於薄扶林道141號，建於1887 年，是當年牧場經理的住所。宿舍由主樓、傭工宿舍和車庫組成。自1987年以來，這三棟建築物一直空置。2009年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。2015年6月，香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，為項目命名薄鳧林牧場。目前，活化工程進展順利，預計今年年中完成。現時牧場剩下的主要歷史建築，包括原名為「寶馬」（Braemar）的高級職員宿舍，以及被香港演藝學院活化再利用的舊牛奶公司辦公室主樓與牛棚。

▼ 點擊圖片放大 +2

薄鳧林牧場公司董事林社鈴建築師指，宿舍會活化作博物館。主樓會作展覽之用，展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景，展覽相關文物和器具，並會介紹薄扶林村和附近地方的歷史與文化特色。另外，項目會新建一座副樓，提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區，讓參觀者體驗傳統的食物生產方式及現代化可持續的生活模式。主樓與傭工宿舍之間的戶外地方將增設露天劇場，可讓公眾進行戶外活動，鼓勵參觀者互動。他期望活化後的新牧場可以成為薄扶林區內具特色的地方。

林社鈴表示，活化計劃最大的困難是如何令有百多年歷史的建築物符合現代的建築條例。為了符合建築物消防安全守則及無障礙通道的要求，項目新增一條可達至主樓一樓的斜道，當中有兩大好處，首先，日後維修保養費用較電梯便宜，其次是斜道旁邊是一望無際的南區海景，將來可化身成觀景台，讓參觀者認識歷史建築之餘，亦可欣賞美麗的景色。