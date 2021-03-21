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港股呈橫行悶局 北水一周淨流入僅得48.5億元

股樓投資 18:49 2021/03/21

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港股全周在1,000點的波幅上落，感覺極悶，恒指周五（19日）收報28990點，一周上升251點。盡管來自港股通的北水回復淨流入，但規模跟高峰時不能同日而語，只有48.5億元人民幣，似乎沒有多大啟示。

整體上，北水沽貨的覆蓋面甚廣，中海油（00883）、中石油（00857）淨賣出20.8億元和2億元；中國平安（02318）淨賣出也有3.3億元。至於業績遜預期的微盟（02013）亦被北水踩多一腳，一周淨賣出5億元。

但值得注意是，美團（03690）來自北水的沽壓稍為紓緩，一周累計淨賣出跌至23.1億元，使得美團跌勢看似喘定。 
另一方面，騰訊（00700）獲北水加碼買進，一周淨買入增至38.1億元，小米（01810）和建設銀行（00939）分別錄得14.2億元及18.6億元的資金流入，可見北水的買貨名單變化不大。

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資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（3月18日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為2月13至19日

原文節錄至700期《Wealth》北水追蹤。

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編輯：黃銳

遜於預期 港股 人民幣 港股通 中國

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