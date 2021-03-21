【資金流走】港滙轉弱趨7.77水平　余偉文：與人大修改選舉制度無關

▲ 金管局總裁余偉文指，港滙近日轉弱與中央修改香港選舉制度無關。（資料圖片）

金管局總裁余偉文出席電台節目時表示，港滙近日轉弱出現資金流走，主因早前有幾隻大型IPO在港集資後，將資金兌回人民幣往內地發展，因而導致資金流走，強調與人大修改香港選舉制度無關，又相信隨著更多IPO活動會吸引資金再流入香港。

余偉文早前預警2大極端風險 或致資金急速流出新興市場【下一頁】

港滙近日稍為轉弱，跌穿7.76兌1美元水平。余偉文今日（21日）出席商台節目時指，港滙目前仍然偏向強方，香港雖經歷「多事之秋」，但過去一年資本市場增長仍然迅速，對香港國際金融中心地位非常有信心。

余偉文：外資對香港仍非常有信心

談及外資對香港信心，他指「跨國金融機構要求最大係金融穩定」，而過去兩年香港的金融系統都非常穩定，「司法獨立、普通法法制、監管制度達國際水平，這些都無變過，他們是非常有信心」。

余偉文又指，不同意美國對香港作出制裁，但過去2年所實施的制裁對香港金融機構並無影響；而金管局亦已制訂不同應對方案，相信只要香港金融系統自強、居安思危做好預案，便可以確保相關措施不影響香港。

冀南向債券通、理財通今年內啟動

債券通方面，他形容內地容許內地資金外流，屬重大舉措，金管局目前已經與人民銀行就債券通「南向通」討論落地細則安排，期望南向債券通今年下半年初可以落地。跨境理財通方面，則希望可以在今年內盡快啟動。

此外，最新一份《財政預算案》提出，政府計劃發行綠色零售債券。余偉文透露，目前仍在研究發行方式，相信全港市民都可以購買，期望今年可以推出。

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