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【科技股女股神】女股神Cathie Wood力撐Tesla　 料2025年升至3000美元

股市 18:25 2021/03/21

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Ark Invest大幅調升Tesla目標價，至 2025年，目標價升至3000美元。

特斯拉Tesla（美：TSLA）今年由高位曾暴跌40%，但有科技股女神、「連登契媽」之稱的Cathie Wood旗下Ark Investment重倉Tesla，逢跌加倉。Ark Investment繼續唱好Tesla，預計在2025年前股價達3000美元，意味市值將接近3萬億美元。

馬斯克稱如果特斯拉汽車用於間諜活動，公司將被關閉，詳情【下一頁】

Ark Investment大幅上調了2025年前對Tesla的目標價，在一般情景下，予Tesla目標價3000美元；在牛市情況下，予Tesla可高看4000美元；在熊市情況下，目標價也有1500美元。

彭博顯示，華爾街分析師對Tesla作出的目標價為1200美元。

Cathie Wood稱科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證，詳情【下一頁】

Ark Investment周五（19日）最新報告中，還提高了對Tesla在5年內實現全自動駕駛的可能性。預計Tesla有50%的機會實現「完全自動駕駛」，並幫助公司迅速擴展自動駕駛的士（Robotaxi）服務。

Ark Investment還認為，Tesla汽車搭載了自動駕駛儀（AUTOPILOT），若果有60%用作自動駕駛出租車，到2025年，Tesla的EBITDA將增加1600億美元。並預計在牛市情景下，「打車服務」將佔Tesla企業價值的大部分。

另外，Ark Investment還將Tesla的保險業務加入到該模式中，可以在未來幾年內推廣到更多地區，利潤率高於平均水平。

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