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據報多國最新入境條件 旅客必須接種新冠疫苗

環球社會熱點 18:12 2021/03/21

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隨著各國加快新冠疫苗接種進度，不少國家開始考慮重新開放旅遊業。 澳洲航空（Qantas）行政總裁喬伊斯 （Alan Joyce） 向BBC透露，許多國家政府正討論，要求所有國際航班旅客必須接種新冠疫苗，甚至視接種新冠疫苗為「入境條件」。

英疫苗接種延遲 專家警告年輕人暑假或無份外遊 【下一頁】

新冠肺炎疫情下，去年全球遊客量大減75.6%。隨著越來越多人接種新冠疫苗，各國亦有望重啟旅遊業，亦為航空業帶來曙光。喬伊斯指，不少國家政府打算要求所有入境旅客必須接種新冠疫苗，假若政府未有採取相關措施，航空公司亦應實施相應政策，有責任照顧乘客及機組人員，確保機上所有人都安全。

喬伊斯認為，航空公司可改變機票的條款，加入乘客必須接種新冠疫苗的條例。他續指，該公司進行的意見調查指，有90%人認為需要接種疫苗後才能出國旅行，反映乘客會願意接受這改變。

英國過半成年人接種首劑 單日數字破紀錄 【下一頁】

世衛數碼衛生及創新總監馬里亞諾（Bernardo Mariano）表示，反對將接種疫苗作為出外旅行的條件，政府需要為是否需要接種疫苗制定統一準則，避免企業有不同做法。

責任編輯：郭麗明

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