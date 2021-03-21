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【阿斯利康疫苗】德國挪威專家聲稱 發現血栓成因

環球社會熱點 17:52 2021/03/21

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英國阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒疫苗早前發生多宗血栓事件，導致多國暫停接種，但至今仍未發現兩者的直接關係。兩個歐洲的專家團隊聲稱，血栓可能發生的成因，而且與疫苗有關，並提出相應的治療方法。

歐洲現第3波疫情 保守黨要求約翰遜如期解除封城 【下一頁】

挪威的調查發現，新冠疫苗產生的一種抗體引發副作用，罕有的自體免疫反應，導致接種者腦部出現血栓。不過，調查對象主要為挪威出現的血栓個案。

德國的調查則與奧地利﹑愛爾蘭和英國專家合作，而且得出與挪威調查相同的結果。另外，他們發現只要在接種新冠疫苗後出現副作用的4天，已經可以透過驗血以檢測是否有血栓的情況。

因此，德國專家強調民眾無需過度恐慌，因為只有相當小機率會出現血栓，而且只要迅速診斷確認有血栓情況，任何一間中型醫院亦可提供適當的治療。至於治療接種新冠疫苗後的血栓，德國的醫療專家指只需用以薄血藥和抗體，針對產生罕見自體免疫反應的抗體治療。

巴基斯坦總理接種國藥疫苗 兩日後確診新冠肺炎 【下一頁】

德國政府表示會檢視調查結果，但仍決定重新接種。挪威衛生部門則引述有關調查，並宣布繼續暫停接種。歐洲藥品管理局（EMA）表明，新冠疫苗可能與血栓有關，但始終強調接種是利大於弊。兩份調查暫時仍未公開發表或是同行評審。

責任編輯：吳漢培

疫情 副作用 治療 薄血藥 德國 挪威 歐洲 英國 疫苗 新冠肺炎

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間18:00）

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