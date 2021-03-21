新興市場之父麥樸思警告：Bitcoin 崩潰將摧毀全球股市

Mobius Capital Partners創始人，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）在周三（17日）的一場演講中表示，加密貨幣價格的上漲，可能是近期股市上漲的部分原因，因為通過加密貨幣賺錢的投資者，在其他資產（如股票）上承擔了更多風險，並支撐股市上升。一旦Bitcoin崩盤，將有重大的市場調整。

麥樸思表示：「這可能是近期市場表現如此出色的原因之一，因為那些以低價購買Bitcoin的人，現在『感覺』自己很富有。」。他補充，這些感覺自己富有的投資者，更願意把錢投入市場，甚至賭博。

在上週接受彭博社採訪時，麥樸思表示，他擔心比特幣價格的下跌會嚴重打擊科技股。他認為比特幣價格和科技市場之間的關係非常密切，

針對美債收益率，麥樸思當時表示，他並不擔心收益率高企會影響股市，因為從歷史上看，兩者之間沒有明顯的相關性。

周日（21日）下午5時，Bitcoin報57071美元，較最高位61781美元跌約8%。

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