歐洲現第3波疫情 保守黨要求約翰遜如期解除封城

英國計劃逐步解除全國防疫措施，最快6月將可全國「解封」。但歐洲出現第3波新冠肺炎疫情，憂慮英國會否重新收緊防疫措施。外媒報道指，英國首相約翰遜受到保守黨內高層壓力，要求約翰遜如期解除對英國封城措施，以及避免擴大旅遊禁令。

歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐 【下一頁】

英國專家警告市民若於春夏季前往歐洲旅遊，會增加感染新冠肺炎風險。歐洲包括法國、意大利、西班牙、德國等國家新冠肺炎疫情有反彈跡象，當中法國巴黎需重新封城一個月。

保守黨對於約翰遜(Boris Johnson )實施的防疫措施意見存在分歧，有黨內高層指約翰遜應避免過度謹慎(excess of caution)。該名高層指，英國新冠疫苗接種計劃相對成功，政府應針對高風險國家人士進行檢測及收緊規定，而不是擴大旅遊禁令。

前內閣大臣戴維斯（David Davis）亦指，贊成英國對出現第3波疫情的國家實施旅遊禁令，若市民前往高風險國家，可以透過使用疫苗護照、檢測、隔離及封鎖措施，而不是全部禁止市民出國旅遊。

英國過半成年人接種首劑疫苗 單日數字破紀錄 【下一頁】

另一方面，保守黨有聲音批評，約翰遜低估了歐洲第3波疫情對英國負面影響。保守黨1922委員會副主席沃克（Charles Walker）表示，政府應聆聽專家意見，避免讓人民再次處於恐懼狀態。

政府消息人士指，將會按照原定計劃如期於6月解除所有英國封城措施。該名人士表示，目前已為逾一半成年人接種疫苗，很快達到4月為特定群體完成接種的目標，會如期維持解封路線圖。

責任編輯：郭麗明