  • 19°C
香港時間 : 2021321日 (日) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲現第3波疫情 保守黨要求約翰遜如期解除封城

環球社會熱點 17:28 2021/03/21

分享：

英國計劃逐步解除全國防疫措施，最快6月將可全國「解封」。但歐洲出現第3波新冠肺炎疫情，憂慮英國會否重新收緊防疫措施。外媒報道指，英國首相約翰遜受到保守黨內高層壓力，要求約翰遜如期解除對英國封城措施，以及避免擴大旅遊禁令。

歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐 【下一頁】

英國專家警告市民若於春夏季前往歐洲旅遊，會增加感染新冠肺炎風險。歐洲包括法國、意大利、西班牙、德國等國家新冠肺炎疫情有反彈跡象，當中法國巴黎需重新封城一個月。

保守黨對於約翰遜(Boris Johnson )實施的防疫措施意見存在分歧，有黨內高層指約翰遜應避免過度謹慎(excess of caution)。該名高層指，英國新冠疫苗接種計劃相對成功，政府應針對高風險國家人士進行檢測及收緊規定，而不是擴大旅遊禁令。

前內閣大臣戴維斯（David Davis）亦指，贊成英國對出現第3波疫情的國家實施旅遊禁令，若市民前往高風險國家，可以透過使用疫苗護照、檢測、隔離及封鎖措施，而不是全部禁止市民出國旅遊。

英國過半成年人接種首劑疫苗 單日數字破紀錄 【下一頁】

另一方面，保守黨有聲音批評，約翰遜低估了歐洲第3波疫情對英國負面影響。保守黨1922委員會副主席沃克（Charles Walker）表示，政府應聆聽專家意見，避免讓人民再次處於恐懼狀態。

政府消息人士指，將會按照原定計劃如期於6月解除所有英國封城措施。該名人士表示，目前已為逾一半成年人接種疫苗，很快達到4月為特定群體完成接種的目標，會如期維持解封路線圖。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國王室】36封戴安娜王妃親筆信拍賣 72萬成交（附圖）
2021/03/19
【英國王室】36封戴安娜王妃親筆信拍賣 72萬成交（附圖）
英國小報為揭梅根私隱 曾偷聘私家偵探起底
2021/03/19
英國小報為揭梅根私隱 曾偷聘私家偵探起底
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
2021/03/20
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
【新冠疫苗】英國過半成年人接種首劑 單日數字破紀錄
今日
【新冠疫苗】英國過半成年人接種首劑 單日數字破紀錄
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
今日
歐盟爆新一輪新冠疫情 英國恐無緣今夏遊歐
傳染病 疫情 壓力 約翰遜 歐洲 新冠肺炎 疫苗 巴黎 英國 歐盟

下一篇文章

巴基斯坦總理接種國藥疫苗 兩日後確診新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
同遭白人男子襲擊 美兩亞裔老人家眾籌逾850萬醫藥費（第三版）
日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版）
日本宮城7.2級地震 日媒報稱9人受傷（第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間17:00）
拜登上機連跌3次 白宮：總統安好
拜登上機連跌3次 白宮：總統安好
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證
【BNO移居英國】約翰遜致電港人家庭 至今2.7萬申請簽證