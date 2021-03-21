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【復業無期】派對房間業界要求復業　每間每月蝕3萬元7成結業或轉手

商業 17:33 2021/03/21

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第四波疫情至今，派對房間被勒令停業近4個月，業界希望在配合防疫措施的條件下，政府盡快批准復業。（資料圖片）

第四波疫情至今，派對房間被勒令停業近4個月，業界表示經營困難，約7成派對房間結業或轉手，希望在配合防疫措施的條件下，政府盡快批准復業，並賠償停業的損失。

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派對場地協會會長林漢然透露，全港約500間派對房間，有2至3成已結業，4至5成正安排或已轉手，相信情況已經差無可差。「總有人趁平價接手，不會全部結業。但有行家為了成功轉手，甚至免費轉讓，亦有行家將場地轉型至共享工作室。」

他續指，平均每間派對房間，每月租金連雜費開支約3萬元，希望每間可賠償10至15萬元，同時希望加快發放補貼。「過去三輪防疫基金，有2成派對房間等了3至4個月後才收到補貼，失去了救急的意義。」

為了復業，業界提出了相關復業條件，包括強制所有客人全程戴上口罩，否則一律不會接待、不提供食物及不准在房間內聚餐、每個房間或有效分隔空間，最多只容納限聚令准許的上限人數、積極呼籲客人使用「安心出行」應用程式等。

林相信，這些條件能將風險降到最低，促請專責政府部門與業界溝通，定期檢討重開計劃。「餐飲業要除下口罩都可以開，為什麼我們不可以？」

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責任編輯：朱悅瀅

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