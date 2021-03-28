【酒醉金迷@iM網欄】慎防假葡萄酒：名莊4招防偽術

如果讀者們有留意國內葡萄酒新聞的習慣，對假酒新聞可能會感到相當熟悉。例如在去年9月，內地傳媒報道廣州警方搗破造假葡萄酒集團，涉案的現貨價值高達1600萬元人民幣。

波爾多列級名莊(Grand Cru)葡萄酒在中國市場知名度高，有價有市，自然亦成為被假冒的熱門對象。作為生產方的酒莊，對此亂象相當頭痛，因為這些假酒不單會影響正牌葡萄酒的銷量，更會損害酒莊辛苦建立起來的形象與口碑。各大名莊為了抗衡假葡萄酒皆費煞思量，近年都紛紛在進口至國內的酒瓶上加入高科技的防偽特徵！

最燒錢 : 燙金技術

代表酒莊：金鐘酒莊

2012年份的金鐘酒莊為了慶祝升級為聖愛美隆列級莊A等級，便使用了燙金技術將21.7K的黃金，通過加熱至500-600度，把酒標上的圖案金色大鐘和“Chateau Angelus”字樣都直接鍍在了瓶子上。

最神秘：全息攝影&加密標籤技術

代表酒莊：迪仙酒莊 (Chateau d’Issan)

這個瑪歌村的三級莊將一個全息攝影圖和一個微縮編碼隱藏在酒標中，只能通過特殊的放大器，肉眼才可以查看包括生產酒商信息以及轉售記錄等內容。

最普遍: NFC近距離無線通訊技術

代表酒莊：里鵬酒莊 (Chateau Le Pin)

法國波美侯的里鵬很早就開始使用NFC技術，他們把帶有獨立加密證書的NFC芯片植入到酒標背後。只要消費者使用配備了NFC功能的手機對其掃描，就能讀取出這款酒的詳細信息。

最受歡迎：氣泡代碼技術

代表酒莊：拉菲、拉圖、瑪歌，寶馬等

受到各大名莊青睞的還數氣泡代碼技術。它的原理是利用聚合物在物理作用下自然產生的氣泡，將其製成防偽標籤，並將其數碼圖像納入數據庫中。

每一張氣泡代碼標籤上都對應著一個混合了數字和字母的代碼，被貼在酒帽和瓶身之間。消費者可以登陸各大酒莊的官網，輸入代碼及核對氣泡圖形，來鑑別酒款真偽。