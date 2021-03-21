東京奧運禁外國遊客 日專家：或損失超1500億日圓

東京奧組委周六（20日）召開視像會議，會後決定今年七月舉行的東京奧運，將不會招待海外觀眾。日媒統計，日本或因此損失超過1500億日元（約106億港元）的經濟收益。



東京奧組委原本已向海外觀眾，預留了約100萬張入場門票，已購票人士將獲安排退款。受新冠疫情影響，原定於2020年7月舉辦的東京奧運會與殘奧會，分別延後到2021年7月23日及8月24日開幕。

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據日本放送協會（NHK）報導，日本野村綜合研究所的經濟學家木內登英表示，根據新冠疫情前海外訪日遊客的消費額測算，東京奧運會不接待海外觀眾，會造成超1500億日元的經濟損失。據指，原本預估東京奧運可以吸引海外約100萬遊客，現在確定不開放海外遊客，勢將重創日本觀光及餐飲業界。而對進場觀眾設下限制，也將成奧運史上首例。NHK此前報導，東京奧組委將退還約60萬張門票費。

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